La medida extrema que tomó James Rodríguez para el Mundial 2026: una voz oficial lo contó

James Rodríguez sigue siendo uno de los jugadores más importantes al interior de la Selección Colombia.

A pesar de ya transitar por una edad alta, el volante permanece en la cima de los futbolistas del cuadro Tricolor; Néstor Lorenzo lo tiene en cuenta y está usándolo en el Mundial 2026.

James Rodríguez es pieza clave de Selección Colombia para Néstor Lorenzo. Foto: AFP

Este martes, 23 de junio, el combinado patrio jugará su segundo partido de la cita orbital. Está casi sentenciado que el cucuteño sea nuevamente titular vs. RD Congo.

Luego del primer partido se le criticó mucho estar ausente en la confección de jugadas. Aunque permaneció 70 minutos, para muchos no fue influyente.

Medidas de James para rendir

Algo mermado se le ha visto a Rodríguez en Selección. Eso no es algo que se pueda ocultar. Durante los amistosos con Francia y Croacia, su falta de ritmo pesó, llegando a reportarse que tuvo que ir hospitalizado por un cuadro de deshidratación.

Justo por las mencionadas complicaciones físicas es que el jugador habría contactado con Andrés Zapata, nutricionista, quien le ha dado la mano para mejorar posibles prácticas erróneas en la alimentación y así poder prevenir complicaciones físicas.

🚨 EL SECRETO DETRÁS DE JAMES RODRÍGUEZ🔥



El nutricionista de James Rodríguez reveló cómo trabajaron en su alimentación, recuperación y un tratamiento especial para reducir factores asociados a lesiones y ayudar al capitán de la Selección Colombia a mantenerse en alto nivel.… pic.twitter.com/dddrRHAPxM — Gol Caracol (@GolCaracol) June 23, 2026

Zapata tuvo una entrevista con Gol Caracol, a la que le reveló las mejoras en el día a día de James, el plan para el Mundial 2026 y lo que más le gusta al 10 poner en su plato.

Al parecer, el análisis inicial de lo que comía James fue bueno. No obstante, sí hubo oportunidad de mejora para llevarlo a otro nivel.

“En ese momento noté que las bases estaban bien estructuradas. Los futbolistas normalmente tienen nutricionistas en sus clubes, quienes los acompañan en su proceso, por lo que con James no había que empezar desde cero, sino enfocarnos en mejorar aspectos de rendimiento. Quise hacer algo diferente con él y no repetir únicamente las recomendaciones generales del antes, durante y después de la competencia”, afirmó el especialista.

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Lo que hizo James Rodríguez y de lo que poco se habla: se lleva elogios en el Mundial 2026

Sobre lo primero que buscaron atacar: “Como él venía con algunas molestias, trabajamos mucho en lograr que ese proceso fuera más rápido y eficiente”.

Al ver el avance, ya se adentraron en otros aspectos más específicos que los ayudaron a cumplir objetivos: “Después de unos meses empezó a sentirse mejor, con menos dolor muscular, y ahí incorporamos la nutrigenómica, una estrategia basada en analizar su ADN (a través de la saliva) para identificar características individuales y adaptar la alimentación y suplementación. Con esa información buscamos mejorar su recuperación y reducir factores asociados a lesiones”.

Al Mundial 2026 llegó a pleno

Nada dejó al azar James. Junto a su nutricionista, hizo una revisión exhaustiva de las condiciones de cada ciudad en la que jugaría, rival, y tomó medidas extremas para estar a plenitud de condiciones.

“Revisamos su peso, altura, la altitud de Ciudad de México y Guadalajara, además de las condiciones climáticas de Miami, para diseñar un esquema de hidratación, según cada partido”, reveló el nutricionista.

James Rodríguez, volante de la Selección Colombia en el Mundial 2026 Foto: Getty Images

“Identificamos que Miami será el escenario más exigente por temperatura y humedad, por lo que hicimos énfasis en líquidos, sodio y carbohidratos durante la competencia. También trabajamos en la recuperación rápida pensando en las siguientes fases del Mundial”, añadió datos adicionales e importantes.

Finalmente, de forma algo más informal, sacó a la luz cuál es uno de los platos predilectos del capitán de la Selección Colombia.

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“A James le encanta la arepa. Cuando yo he intentado que coma avena o arroz, por ciertas características, él dice, no, arepa, es indiscutible. A James le encanta su ‘arepita’ al desayuno”; comentó.