FIA tomó la decisión: el radical cambio que alista la Fórmula 1 para el 2027 y 2028 en los motores de los carros

La Fórmula 1, uno de los deportes de automovilismo más importantes del mundo, tendrá una serie de ajustes de reglamento para la distribución de la energía a los motores de los vehículos para las próximas temporadas.

No fue Juan Pablo Montoya: este fue el único piloto que manejó un Fórmula 1 en Colombia

Esta decisión va en coyuntura con la decisión de las escuderías de hace dos semanas de reducir un poco la parte eléctrica de los monoplazas para 2027 y 2028.

El anuncio fue compartido por la Federación Internacional del Automóvil (FIA), que comenzó a adoptar de manera oficial estos cambios tras una reunión en la ciudad china de Macao, en donde se aprobaron varias modificaciones técnicas y deportivas no solo para las próximas temporadas de la Fórmula 1, sino también para el campeonato actual.

¿Cuáles son los nuevos cambios implementados por la FIA?

Una de las mayores novedades que más ha destacado ha sido la reintroducción de un modo especial de gestión energética en aquellos casos donde hay baja adherencia.

Según la FIA, algunos coches durante las carreras han sufrido significativamente reducciones de potencia cuando se encuentran en situaciones de lluvia o poca visibilidad. Por lo que se permitirá aplicar un sistema diseñado exclusivamente para mantener el rendimiento del monoplaza.

Para seguir buscando la seguridad de los pilotos, la Federación Internacional del Automóvil también ha tomado la decisión de desactivar el modo de adelantamiento cuando se encuentran situaciones meteorológicas sumamente adversas.

Las modificaciones buscan optimizar la gestión energética de los vehículos y reforzar la seguridad de los pilotos en pista. Foto: LightRocket via Getty Images

La meta de esto es prevenir cualquier tipo de riesgo en aquellos momentos donde la visibilidad y el agarre ya son un desafío sumamente importante para los pilotos.

Dentro de otros de los ajustes que fueron aprobados por la FIA está vinculado con el calor extremo. Para las próximas carreras que se realicen, las declaraciones de riesgo térmico podrán ser aplicadas de manera independiente tanto en las carreras sprint como en los Grandes Premios de cada jornada de la Fórmula 1.

El ratio entre la parte térmica y la parte eléctrica del motor también será cambiado de cara a las próximas temporadas, el cual será distribuido de la siguiente manera:

Motor térmico / Sistema eléctrico 53 % / 47 % 58 % / 42 % 60 % / 40 %

De acuerdo con el FIA, el nuevo reparto energético que está previsto evolucionará hacia una configuración 60:40 entre el motor de combustión y el sistema eléctrico que están diseñados en los vehículos de Fórmula 1.

“La FIA continúa supervisando la evolución del Reglamento de 2026 y trabajando estrechamente con todos los actores clave de la comunidad del automovilismo”, comentó el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem.

Asimismo, se volvió a confirmar sobre futuros conceptos de los míticos motores V8, que serían alimentados por medio de combustibles sostenibles. Se espera que esta aplicación pueda llegar próximamente en el año 2030.