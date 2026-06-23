Los amantes de la salsa han manifestado su dolor en redes sociales luego de que, en la noche del lunes 22 de junio, se confirmara la muerte de José Bello Suazo, quien era considerado como ‘El magnate de la salsa’.

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Según información revelada por sus familiares, el artista dominicano estuvo atravesando complicaciones médicas durante los últimos meses mientras permanecía en su vivienda en Jacksonville, Florida, Estados Unidos.

A través de su fan page oficial de Facebook publicaron el comunicado en el que escribieron:

“Queridos fans, amigos, gente del medio y demás personas: Por medio de la presente queremos informarles, con profundo dolor, que el maestro José Bello ha fallecido en horas de la noche del día 22 de junio, en Jacksonville, Florida (...) Agradecemos sinceramente todo el apoyo, el cariño y el acompañamiento que hemos recibido durante estos últimos meses, así como el respeto y la admiración hacia el maestro a lo largo de su vida y trayectoria”, se lee.

Adicionalmente, explicaron que estarán anunciando cómo se llevará a cabo su despedida y la organización de todo el proceso del funeral y los homenajes, los cuales se realizarán en la ciudad de Cali, lugar donde cuenta con millones de fanáticos que siguieron su carrera a lo largo de los años.

“En los próximos días estaremos brindando información sobre sus exequias, las cuales se llevarán a cabo en la ciudad de Cali, Colombia. Agradecemos de corazón el respeto en este momento tan difícil para la familia y seres queridos. Muchas gracias”, finalizaron.

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Por medio de la sección de los comentarios, sus admiradores dejaron palabras de fortaleza para sus familiares y circulo cercano:

“Otro grande que se nos va. Es el ciclo de la vida, se nos están acabando los mejores cantantes de una época que no volverá”; “Dios, que fuerte, este señor marcó mi vida”; “Descansa en paz, una gran persona y un súper cantante de salsa”; “Descansa en paz, el más grande de la salsa, qué gran orquesta tendrá el cielo” y “Uno de mis cantantes favoritos”, son algunas de las palabras que se leen.

Estas son las canciones más populares de José Bello

José Bello fue uno de los intérpretes más populares de la salsa por su estilo romántico y su presencia en escenarios del género tropical. A lo largo de su trayectoria, el cantante construyó una base de seguidores gracias a canciones con las que miles de personas se sintieron identificadas.

Su propuesta musical se movió entre la salsa tradicional y sonidos más contemporáneos, con letras centradas en el amor, el desamor y las relaciones.

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