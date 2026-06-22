¿Hay manifestaciones hoy en Bogotá? Este es el reporte de movilidad en la capital

La Secretaría de Gobierno de Bogotá, liderada por Gustavo Quintero, indicó que durante este lunes 23 de junio se han presentado tres aglomeraciones en la capital. El día anterior, manifestantes se reunieron tras conocer los resultados electorales.

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El alcalde Carlos Fernando Galán indicó que miembros de la fuerza pública debieron intervenir en el Portal Américas, en la localidad de Kennedy. Además, se registraron disturbios en Usme, los cuales finalmente fueron controlados.

Por el momento, las autoridades están atentas a las movilizaciones y plantones programados en la ciudad. En Corferias, en Teusaquillo, hay manifestantes aglomerados en la acera de enfrente, sin que se registren afectaciones a la movilidad ni al acceso al recinto.

“Se mantiene el acompañamiento a las personas manifestantes, quienes permanecen en el andén frente a Corferias elaborando pancartas y letreros. La actividad se desarrolla de manera pacífica, sin afectar el ingreso al recinto ni la movilidad del sector”, explicó la Secretaría de Gobierno.

Los líderes del movimiento indicaron que no realizarán una movilización en el punto, sino que desarrollan un plantón en la entrada del Arco de Corferias. Las autoridades de Bogotá señalaron que se prevé la llegada de asistentes desde la Universidad Nacional y el Parque de Lourdes.

Más manifestaciones

En el Ministerio de Igualdad, en la carrera 8 con calle 13, se presenta una movilización por parte de los funcionarios. Los participantes se movilizarán hacia la Plaza de Bolívar para protestar por el cierre de la entidad. Su objetivo es hablar con los líderes del Ministerio para encontrar una solución a la problemática.

“El Equipo de Diálogo Social solicitó a los manifestantes habilitar el paso vehicular; sin embargo, tras deliberar entre los líderes, decidieron permanecer en el punto realizando arengas en la parte posterior del DAPRE”.

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En la zona hacen presencia la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), agentes de la Policía y funcionarios del DAPRE, quienes conversan con los líderes de la manifestación.

Por último, un equipo de Diálogo Social de la Secretaría de Gobierno se encuentra en la Agencia Nacional de Tierras, en Teusaquillo, acompañando a la comunidad Misak.