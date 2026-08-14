Video terminó en lágrimas de alegría: perrita Kira protagonizó uno de los rescates más emotivos en Pereira

En medio de la emergencia por el terremoto de magnitud 7,4 que golpeó a Pereira, un rescate terminó convirtiéndose en una escena de alivio y esperanza. Una perrita llamada Kira logró salir con vida de un lugar donde había quedado atrapada, mientras un grupo de personas trabajaba para sacarla.

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El momento quedó registrado en video y muestra la angustia de quienes intentaban encontrar la manera de liberar al animal, seguida por la emoción cuando finalmente apareció.

La angustia creció durante el rescate

Las imágenes comienzan con los rescatistas intentando sacar a Kira. Durante varios momentos, la preocupación aumenta porque el animal no conseguía salir, mientras se escuchaba a una mujer llorando.

“No sale, no sale, no sale”, se escucha decir a una de las personas que participa en el rescate.

#EMOCIONANTE 🙏 En medio del dolor, un video emotivo muestra el rescate con vida de una perrita llamada Kira, demostrando que siempre habrá esperanza y que ni los rescatistas ni ella se rindieron ante la tragedia que golpea a la ciudad. Ocurrió este 14AGO en la ciudad de Pereira. pic.twitter.com/AUo0Bd1fm4 — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) August 14, 2026

La frase se repite varias veces mientras continúan los intentos por liberar a la perrita. La tensión también queda reflejada en expresiones como “No sale, más rápido” y “se viene para afuera, hombre”.

El grupo no abandonó la búsqueda y continuó trabajando hasta conseguir que Kira pudiera salir.

Kira finalmente aparece con vida

Después de varios minutos de tensión, el ambiente cambia por completo. En el video comienzan a escucharse expresiones de alegría cuando los rescatistas logran ver a la perrita.

“Mira, mira, mira, mira”, exclama una de las personas al notar que Kira finalmente está saliendo.

El alivio fue inmediato. Los presentes comenzaron a pedir agua para el animal y se concentraron en comprobar cómo se encontraba después de permanecer atrapada.

“Agua, agua”, se escucha decir varias veces mientras Kira recibe atención.

El momento que cambió la escena

La preocupación terminó dando paso a la celebración cuando los rescatistas confirmaron que la perrita estaba fuera de peligro inmediato.

“Dios, gracias, te amamos”, expresó una de las personas que participó en el rescate. Poco después, otra voz confirmó el resultado del operativo: “Ya está a salvo”.

El rescate de Kira terminó con alivio entre quienes lograron sacarla con vida. Foto: Redes sociales

El grupo, sin embargo, no dio por terminado el procedimiento. Antes de alejarse del lugar, los rescatistas señalaron que era necesario revisar a Kira para comprobar su estado.

“Ahora revisémosla, por favor”, se escucha en el video.

La escena de Kira se convirtió así en uno de los momentos más emotivos registrados durante la emergencia en Pereira, especialmente por el contraste entre la angustia de los primeros minutos y la alegría que provocó verla nuevamente con vida.