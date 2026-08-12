Terremoto en Colombia: mientras se sacudía todo, él solo pensaba en 10 bebés; la conmovedora historia del pediatra de Apartadó

El suelo comenzó a moverse y el miedo se apoderó de la Clínica Panamericana de Apartadó. Mientras pacientes y trabajadores buscaban salir, el pediatra Germán Somoyar pensó en los recién nacidos que estaban en el sexto piso. Entonces corrió hacia ellos.

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Pediatra puso a salvo a 10 bebés durante el terremoto

El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto dejó escenas de angustia en diferentes regiones del país.

Pero en medio del temor también aparecieron historias que muestran cómo, en cuestión de segundos, algunas personas tuvieron que actuar sin detenerse a pensar demasiado.

Una de ellas ocurrió en Apartadó, Antioquia, donde el pediatra Germán Somoyar se encontraba de turno en la Clínica Panamericana cuando comenzó el movimiento telúrico.

De acuerdo con el relato recogido por El Colombiano, el médico estaba en el servicio de hospitalización de Pediatría cuando sintió que las camillas comenzaron a moverse.

Al principio pensó que se trataba de un temblor que pasaría rápidamente, pero la intensidad empezó a aumentar y la clínica comenzó a ser evacuada.

En ese momento, la prioridad era sacar a las personas del edificio.

Blu Radio recogió el testimonio del pediatra, quien contó que durante la evacuación encontró a algunas madres paralizadas por el miedo. Somoyar las ayudó a salir y les indicó la ruta de evacuación de la clínica.

Pero todavía quedaba una tarea especialmente delicada; en el sexto piso estaban los recién nacidos

#VideoBlu Un héroe sin capa en medio de la emergencia. El doctor Germán Somoyar, pediatra de la Clínica Panamericana de Apartadó, se viralizó tras poner a salvo a varios neonatos durante el sismo. Su valerosa labor fue destacada por el gobernador Andrés Julián Rendón. pic.twitter.com/BMcN8lRA4L — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) August 11, 2026

El momento más angustiante

Según el relato, Somoyar corrió hacia la unidad donde estaban los bebés. Allí había 10 recién nacidos que necesitaban ser evacuados.

No podían salir por sus propios medios. Dependían completamente del personal médico y de enfermería para abandonar el lugar mientras el edificio todavía estaba siendo afectado por el movimiento.

El pediatra contó que, junto con el equipo de la clínica, comenzaron a cargar a los bebés en brazos para sacarlos por la zona de evacuación desde el sexto piso.

Después del terremoto, una fotografía y varios videos del pediatra con los recién nacidos comenzaron a circular en redes sociales.

La reacción no tardó. La imagen de un médico cargando a un bebé mientras se desarrollaba una emergencia provocó mensajes de reconocimiento hacia Somoyar y hacia el personal de la clínica.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, destacó públicamente la actuación del médico y le agradeció por su labor durante la emergencia.

El reconocimiento llegó así en medio de una jornada difícil para el departamento.

Pero detrás de la imagen viral había una historia mucho más sencilla y, al mismo tiempo, mucho más poderosa: un grupo de trabajadores de la salud haciendo su trabajo en medio de una situación extraordinaria.

En medio de una emergencia que hizo temblar a Colombia, aquella carrera por los recién nacidos terminó dejando una de las imágenes más humanas de la jornada.