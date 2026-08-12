Mientras los equipos de emergencia continúan atendiendo las consecuencias del terremoto que sacudió al país, Medicina Legal y la Fiscalía General de la Nación avanzan en uno de los procesos más sensibles de la tragedia: identificar a las personas fallecidas.

Para agilizar esta tarea y facilitar posteriormente la entrega digna de los cuerpos de las personas fallecidas, las autoridades pusieron en marcha un sistema único de información.

Un sistema para acelerar la identificación

La herramienta fue anunciada por la fiscal general, Luz Adriana Camargo, en medio de las labores que adelantan las autoridades tras la emergencia.

Según explicó la Fiscalía, el sistema único de información permite conocer en el menor tiempo posible la identificación de las personas fallecidas, con el propósito de facilitar posteriormente la entrega digna de los cuerpos a sus familiares.

El objetivo no es únicamente centralizar información sobre las víctimas.

La herramienta busca contribuir a que las diferentes instituciones involucradas puedan avanzar de manera coordinada en un proceso que requiere precisión y que resulta fundamental para las familias que todavía esperan noticias de sus seres queridos.

Para las autoridades, acelerar la identificación tiene una consecuencia fundamental: permitir que las familias puedan recibir a sus seres queridos de manera digna.

La Fiscalía señaló que el sistema fue diseñado precisamente para conocer con mayor rapidez la identidad de las personas fallecidas y facilitar el paso posterior de entrega.

La novedad es la puesta en marcha de un sistema único de información para acelerar la identificación de víctimas en una emergencia con múltiples cuerpos trasladados a distintas sedes de Medicina Legal.

La devastación causada por el terremoto en dejó una emergencia que también exige el trabajo de Medicina Legal para avanzar en la identificación de las víctimas. Foto: AFP

¿Cómo se realiza el proceso?

Primero, los cuerpos recuperados durante la emergencia son trasladados y quedan bajo los procedimientos correspondientes de Medicina Legal.

Después, los equipos forenses adelantan las labores necesarias para establecer la identidad de cada persona. Medicina Legal mantiene información oficial sobre los procesos de identificación derivados del terremoto.

Paralelamente, la Fiscalía General de la Nación coordina las actuaciones judiciales y puso en marcha el sistema único de información para que los datos puedan ser consultados y articulados por las instituciones encargadas del proceso.

El objetivo, según la Fiscalía, es conocer en el menor tiempo posible la identidad de las personas fallecidas.

Finalmente, una vez culminados los procedimientos de identificación y las actuaciones correspondientes, se avanza en la entrega del cuerpo a sus familiares.

Medicina Legal ha recibido 202 cuerpos de víctimas del terremoto en Colombia. Este es el listado

Además, Medicina Legal cuenta con el Registro Nacional de Desaparecidos (RND), un sistema de información nacional e interinstitucional que tiene entre sus objetivos la identificación de cadáveres sometidos a necropsia.

A esto se une la iniciativa de la primera dama, Ana Lucía Pineda, quien anunció una alianza con empresas funerarias para brindar atención gratuita a las familias de las personas fallecidas en el terremoto.

El apoyo contempla la gestión de pólizas y planes exequiales vigentes, así como la cobertura total de las honras fúnebres para quienes no tenían seguro.

Participan Capillas de la Fe, Funerales San Vicente y Funerarias del Remanso, con atención en las zonas afectadas.