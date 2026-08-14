Así puede registrar gratis a su mascota para que Bomberos la busque en caso de un terremoto

Tras el terremoto del 10 de agosto, que alcanzó una magnitud de 7,4, la preocupación por la seguridad volvió a crecer en Bogotá y en otras zonas del país. En medio de esa incertidumbre, también aparece una preocupación que muchas veces queda en segundo plano: la seguridad de las mascotas durante una emergencia.

Mascotas después del terremoto: señales de alerta que no se pueden ignorar, según experto

Perros, gatos y otros animales de compañía pueden quedar atrapados o esconderse después de un movimiento fuerte, un incendio o cualquier situación que obligue a evacuar una vivienda.

Para responder a ese problema, el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá cuenta con Salvando Patas, un programa que permite identificar las casas donde viven mascotas y facilitar su búsqueda por parte de los equipos de emergencia.

El registro es sencillo y comienza en Internet. El responsable debe ingresar al sitio oficial de Bomberos de Bogotá y entrar al micrositio de Salvando Patas.

La mascota resistió casi un mes atrapada antes de ser hallada por los equipos de rescate. Foto: Redes sociales / A.P.I.

Allí aparece un formulario en el que se solicitan datos del dueño y del animal. Entre la información requerida están el nombre, especie, raza, edad y si tiene microchip, además de los datos de contacto y ubicación.

Después de completar el formulario y recibir la confirmación, el propietario puede reclamar gratuitamente el adhesivo en una estación de bomberos de Bogotá.

La calcomanía debe colocarse en un sitio visible de la entrada de la vivienda. Su objetivo es advertir a los equipos de emergencia que allí viven uno o varios animales de compañía.

Mascotas como los perros pueden terminar muy afectados cuando se presentan sismo o terremotos. Foto: Getty Images/iStockphoto

La utilidad del sticker resulta especialmente importante porque, durante una emergencia, los animales pueden esconderse por miedo y quedar fuera de la vista.

Si los bomberos identifican desde afuera que hay mascotas en el inmueble, cuentan con una señal adicional para incluir su rescate dentro de la atención.

Salvando Patas no está pensado únicamente para terremotos: también funciona frente a incendios y otros desastres.

La entidad señala que en Bogotá se presentan, en promedio, 806 incendios estructurales al año, una cifra que muestra por qué la preparación no debería limitarse a los terremotos.

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En 2025, el programa había registrado 8.926 animales de compañía, lo que refleja el alcance que ha tomado esta iniciativa en la ciudad.

Además del registro, los bomberos recomiendan preparar un kit de evacuación para la mascota y mantenerlo junto al de la familia, en un lugar al alcance. Puede incluir un guacal o caja resistente, bolsas impermeables, marcador permanente, información importante, medicamentos habituales con sus dosis, vendas, algodón, cinta y tijeras.