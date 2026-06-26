Él es Dastan, el perro colombiano que enfrenta la tragedia en Venezuela, y es experto en encontrar personas bajo escombros

Mientras los equipos de emergencia avanzan entre montañas de escombros luego de los fuertes terremotos que se registraron en Venezuela, un integrante de cuatro patas se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de la misión humanitaria.

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Se trata de Dastan, un perro rescatista del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá que viajó junto a una delegación colombiana para apoyar las labores de búsqueda de posibles sobrevivientes.

El perro hace parte del grupo de 11 uniformados enviados desde la capital colombiana para colaborar con las autoridades venezolanas en una de las emergencias más complejas de los últimos años.

Su entrenamiento especializado le permite hallar personas atrapadas bajo estructuras colapsadas gracias a su desarrollado sentido del olfato, una capacidad que puede marcar la diferencia durante las primeras horas de una tragedia.

Detrás de cada operativo hay años de preparación, y Dastan ha sido entrenado para responder en escenarios de alto riesgo, donde el tiempo juega un papel determinante y cada señal puede significar una vida salvada.

Su trabajo siempre va de la mano de su guía, con quien ha desarrollado una relación basada en la confianza, la disciplina y la coordinación durante las operaciones de rescate.

La participación del perro también muestra la importancia de las unidades caninas en misiones de atención de desastres.

Estos animales son capaces de ingresar a zonas donde la maquinaria pesada aún no puede operar y ayudan a orientar a los rescatistas sobre los puntos donde podrían encontrarse personas con vida.

Residentes y rescatistas buscan entre los escombros de un edificio que se derrumbó en los terremotos que sacudieron el día anterior en Caracas, Venezuela, jueves 25 de junio de 2026. (AP Foto/Ariana Cubillos) Foto: AP Photo/Ariana Cubillos

La delegación colombiana se unió a los esfuerzos internacionales que buscan apoyar a Venezuela después del desastre natural. Mientras continúan las labores en terreno, Dastan se suma a decenas de especialistas que trabajan sin descanso con la esperanza de encontrar sobrevivientes entre los restos de edificaciones afectadas.

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Más allá de su uniforme y su entrenamiento, el perro representa el compromiso de quienes dedican su vida a servir en situaciones de extrema urgencia. Cada recorrido entre los escombros refleja la preparación de un equipo que entiende que una alerta correcta puede cambiar el desenlace de una familia entera.

Aunque su trabajo ocurre lejos de la atención humana, Dastan demuestra que, incluso en medio de la tragedia, un perro entrenado puede convertirse en un símbolo de esperanza para quienes todavía esperan noticias de sus seres queridos.