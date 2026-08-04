Perros para la tercera edad: las razas que mejor se adaptan a los adultos mayores

Los perros han ganado gran espacio en los hogares del mundo como animales de compañía y hay algunos de ellos que pueden ser más adecuados para los adultos mayores porque sus características de temperamento, tamaño y necesidades de cuidado se adaptan mejor a un estilo de vida más tranquilo.

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De acuerdo con los expertos, no significa que una raza sea mejor que otra, sino que algunas pueden facilitar la convivencia debido a que tienen un nivel de energía adecuado, por ejemplo. Los perros tranquilos o moderadamente activos suelen adaptarse fácilmente a personas que prefieren paseos suaves y actividades más calmadas.

También hay razas que son fáciles de cuidar. Algunos perros pequeños o con necesidades de ejercicio moderadas pueden ser más manejables y otras que debido a su temperamento pueden ayudar a disminuir el estrés y mejorar el estado de ánimo. Según los especialistas, estas son algunas de las más indicadas para las personas de la tercera edad.

La Cavalier King Charles Spaniel es considerada una buena raza para los adultos mayores. Foto: Getty Images

Cavalier King Charles spaniel: Esta raza se caracteriza por ser cariñosa y tranquila, convirtiéndose en uno de los perros pequeños más recomendados para personas mayores. Es un perro juguetón, pero que le gusta la compañía y disfruta los paseos tanto como estar en casa.

Maltés: Para las personas mayores menos activas que buscan un compañero cariñoso al que le encante acurrucarse durante horas, la doctora Christa Kahuda, propietaria y directora médica de Charleston Harbor Veterinarians en Charleston, Carolina del Sur, recomienda al maltés, al que describe como tranquilo y silencioso, pero a la vez sociable.

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Labrador Retriever: Se caracterizan por ser muy inteligentes, amigables y cariñosos, conocidos por su extrema lealtad a sus familias, con quienes crean fuertes lazos. Son fáciles de entrenar, lo que los hace ideales para personas mayores. Además, requieren un mínimo de cuidados, lo que facilita su mantenimiento. Sin embargo, hay un aspecto clave y es que requieren de mucho ejercicio, según Shelter Animals Count.

Los perros de la raza pomerania son una buena opción para personas de la tercera edad. Foto: Getty Images

Pomerania: Debido a su tamaño pequeño, es ideal para personas mayores que viven en apartamentos, pero los expertos no recomiendan tener un Pomerania para personas mayores propensas a las caídas. Esta raza es activa, pero se siente muy a gusto en casa, convirtiéndose en una buena opción para personas mayores con un estilo de vida menos activo.

Bulldog francés: Estos perros disfrutan de la atención que reciben y son animales que requieren de paseos, lo que permite que sus dueños también se ejerciten. No obstante, es clave tener cuidado con el clima, pues al ser una raza braquicefálica, corren el riesgo de sufrir dificultades respiratorias, algo que conviene tener en cuenta si se vive en un clima tropical.