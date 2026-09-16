No había policía, pero sí un perro: el sorprendente momento en que una mascota frustró un atraco en Bogotá

La inseguridad en Bogotá sigue siendo un tema de discusión y cientos de ciudadanos se han visto afectados por los delincuentes. Este fue el caso de un joven que se encontraba en la avenida Primero de Mayo, en la localidad de San Cristóbal, cuando fue víctima de un intento de atraco.

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El hecho quedó registrado por una cámara de seguridad de la zona. En el material se logra ver cómo el hombre se movilizaba por el sector, aparentemente dando un paseo junto a su mascota. En cuestión de segundos, llegaron dos sujetos en una moto con la presunta intención de quitarle sus pertenencias.

El parrillero de la motocicleta se bajó para interceptar a la víctima, aparentemente amenazándola con un arma cortopunzante. Mientras se desarrollaba la escena, se observa a una mujer que se encontraba cerca salir corriendo, aparentemente asustada por lo que estaba ocurriendo.

Ante la situación, el salvador del joven no fue una autoridad, sino su propia mascota. El animal reaccionó al observar que su cuidador estaba siendo víctima del intento de atraco por el presunto delincuente y corrió hasta el lugar donde se desarrollaba el intento de robo.

La mascota alejo al presunto criminal. Foto: Captura tomada de X @ColombiaOscura

En el video se evidencia cómo el perro se abalanza sobre el sospechoso y comienza a ladrarle. La reacción del animal tomó por sorpresa al sujeto, quien retrocedió mientras le gritaba “quieto”, intentando evitar que el perro se le acercara.

El presunto delincuente, que hasta ese momento se encontraba frente al joven, terminó alejándose para volver a subir a la motocicleta en la que lo esperaba su compañero. Una vez ambos estuvieron a bordo del vehículo, abandonaron rápidamente el lugar, dejando al joven y a su mascota en la zona.

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Las imágenes muestran así cómo una situación que aparentemente comenzó como un intento de hurto terminó de manera inesperada.

Hasta el momento, las circunstancias completas del caso deberán ser establecidas por las autoridades correspondientes. La grabación se convirtió en el principal registro del intento de hurto ocurrido en este sector de San Cristóbal.