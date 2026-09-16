El clima tendrá comportamientos contrastantes este miércoles 16 de septiembre. Mientras varias regiones tendrán lluvias moderadas e incluso fuertes, otras mantendrán condiciones secas y temperaturas elevadas durante la jornada.

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¿Dónde lloverá hoy en Colombia?

De acuerdo con el Ideam, se esperan lluvias moderadas a fuertes en sectores de la región Pacífica, especialmente en Chocó, donde las precipitaciones podrían presentarse durante buena parte del día.

También se pronostican lluvias en sectores del Valle del Cauca, Cauca y Nariño, principalmente durante la tarde y la noche. Algunas precipitaciones podrían estar acompañadas de actividad eléctrica aislada.

En la región Caribe, las lluvias se concentrarán principalmente en sectores del sur de Córdoba, Sucre, Bolívar, Cesar y Magdalena, con mayor posibilidad durante la mañana y nuevamente en la noche.

El archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina tendrá cielo mayormente nublado y posibilidad de lluvias ligeras a moderadas durante buena parte de la jornada.

La nubosidad será abundante en varios sectores de la región andina.

El Ideam prevé lluvias moderadas en zonas de Antioquia, Caldas, occidente de Boyacá, occidente de Santander, Norte de Santander, noroccidente de Cundinamarca y sur de Huila, principalmente durante la mañana.

Durante la tarde y la noche también podrían presentarse lluvias dispersas, aunque de menor intensidad, en sectores del sur de Santander y Norte de Santander.

En contraste, se espera predominio de tiempo seco en buena parte de Tolima, norte del Huila y centro y sur de Cundinamarca.

Bogotá tendrá este miércoles una jornada mayormente seca, aunque no se descartan lloviznas en el norte y el costado oriental de la ciudad. La temperatura máxima será de 19 °C. Foto: Getty Images

¿Y en Bogotá?

Para Bogotá se pronostica una jornada principalmente seca.

Durante la mañana se espera cielo entre mayor y parcialmente nublado, con predominio de tiempo seco. En la tarde habrá nubosidad variable y tampoco se descartan lloviznas en el norte y el costado oriental de la ciudad.

La temperatura máxima estimada para la capital es de 19 °C.

Durante la noche se prevé cielo parcialmente nublado y predominio de tiempo seco.

Alertas por incendios, deslizamientos y crecientes

El Ideam mantiene 262 municipios en algún nivel de alerta por incendios. Las alertas rojas se concentran principalmente en Tolima y Huila, mientras que Cundinamarca registra el mayor número de municipios en alerta naranja.

Por deslizamientos, hay 210 municipios bajo algún nivel de alerta. Chocó y Antioquia concentran las alertas rojas, mientras Antioquia lidera las de nivel naranja.

En materia hidrológica, 138 subzonas hidrográficas presentan alertas por posibles crecientes súbitas o inundaciones. Además, hay alertas puntuales por inundaciones y crecientes en los sistemas Magdalena-Cauca y Orinoco, mientras 20 subzonas del Magdalena-Cauca presentan niveles bajos.

En las zonas marítimas también hay advertencias: el Caribe colombiano tiene alertas por viento, oleaje y lluvias, con nivel naranja en el Caribe central.

En el Pacífico, se mantiene alerta naranja por pleamar y por tiempo lluvioso en el sector norte.