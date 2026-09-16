El brigadier general Federico Mejía se sentará este miércoles 16 de septiembre en el banquillo de los acusados. La Fiscalía General le presentará los cargos mediante los cuales lo vincula a un complejo proceso penal.

El oficial del Ejército deberá responder por su presunta responsabilidad en los delitos de prevaricato por acción, favorecimiento, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal.

Esto por los hechos revelados en exclusiva por SEMANA y que tienen relación directa con las órdenes impartidas el 31 de enero de 2024 por el entonces comandante del Comando Específico/Especial Conjunto de Cauca (CECAU).

Ejército confirmó que usó 36 militares para escoltar al presunto traficante de cocaína que quedó libre por orden del general Federico Mejía

Y es que el brigadier general habría ordenado irregularmente el retorno de una persona que había sido capturada en un operativo en zona rural del corregimiento El Plateado del municipio de Argelia (Cauca) transportando varios kilos de estupfacientes.

El general les ordenó a sus subalternos regresar al detenido al mismo lugar donde se había producido la detención y extracción por parte de unidades militares.

Para la Fiscalía General, el general Mejía habría consignado información con datos contrarios a la realidad en los informes oficiales rendidos al ser requerido por los altos mandos dentro de las actuaciones administrativas y de verificación de carácter disciplinario cuando estalló el escándalo.

En la audiencia de imputación de cargos, la fiscal séptima delegada ante la Corte Suprema de Justicia presentará ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá los elementos materiales de prueba en contra del oficial, quien hasta hace muy poco estuvo al frente del Centro de Educación y Doctrina del Ejército Nacional.

Crece escándalo del general Federico Mejía. Ahora pone en duda que presunto traficante, al que ordenó dejar en libertad, llevara cocaína

El pasado 31 de agosto, se conformó la salida del oficial del Ejército Nacional para ocupar un cargo en el Estado Mayor del Comando General de las Fuerzas Militares.

En un comunicado de prensa, el Comando General de las Fuerzas Militares reseñó que el general Mejía tendrá una “posición de carácter administrativo”, por lo cual no tendrá “responsabilidades directas de comando o dirección”.

SEMANA tiene en su poder un video en el que un grupo de militares liberó a un presunto traficante de cocaína por orden del Comando Específico del Cauca, del general Federico Mejía. Foto: SUMINISTRADAS A SEMANA API

“Esta determinación permite armonizar las necesidades institucionales, la continuidad del servicio y la integridad del mando con el normal desarrollo de las actuaciones que adelantan las autoridades competentes”, indica uno de los apartes de la comunicación.

Por su fuero, el proceso contra el general Mejía continuará bajo conocimiento de la Corte Suprema de Justicia.