Hinchas de Atlético Nacional reciben a James Rodríguez con vistoso banderazo: Bogotá saluda al 10

Este martes, 15 de septiembre de 2026, los hinchas de Atlético Nacional recibieron al equipo con un banderazo en Bogotá. El verde de Antioquia jugará contra Internacional, este miércoles 16 de septiembre, en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá.

Decisión oficial de Atlético Nacional sobre el debut de James Rodríguez: convocado contra Inter Bogotá

Notificación de Atlético Nacional y James Rodríguez a Millonarios: se calienta el superclásico con primera medida

Pero no es un partido más, pues es casi seguro que James Rodríguez va a debutar con Nacional. El 10 entró a la lista de convocados por el técnico, Lucas González, y se espera que sume sus primeros minutos en el FPC ante Internacional.

Tomando en cuenta la actualidad de Nacional, incorporando al exjugador de la Selección Colombia y respondiendo en el campo de juego, los hinchas verdes pusieron la cereza en el pastel con un vistoso banderazo.

¡JAMES EN EL BANDERAZO DE BOGOTÁ!



El Nuevo jugador del verde viviendo su primer Banderazo con la camiseta de Atlético Nacional.



Cubrimiento: @milescaln y @Mateodg23 pic.twitter.com/EGJyKT6Xp4 — Ohh verdolaga TV (@ohhverdolaga) September 16, 2026

🟢⚪ @jamesdrodriguez grabando la mejor hinchada del país en su primer banderazo con @nacionaloficial.



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James Rodríguez ya vivió el primer banderazo fuera de Medellín de la mejor hinchada del país. ✅🇳🇬



El plantel fue recibido en Bogotá para el duelo de mañana ante Internacional. ✊🏼



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James, por todo lo alto, vive sus primeras horas como jugador de Atlético Nacional. Ya fue presentado ante la prensa, ante los aficionados y solo falta que muestre sus condiciones en el terreno de juego.

El juego entre Atlético Nacional e Internacional de Bogotá, este miércoles en El Campín, arrancará a las 8:20 p.m.

James Rodríguez se retira de la Selección Colombia

Pero no es la única noticia por la que James Rodríguez es tendencia en el país. Este mismo martes, el 10 anunció su retiro de la Selección Colombia, luego de casi 15 años vistiendo La Tricolor en su categoría de mayores.

Fue por medio de un video, en sus redes sociales, que James Rodríguez reveló su decisión de no seguir en el combinado nacional. Miles de reacciones se han dado, mientras el volante de 35 años pone sus esfuerzos en tener una buena campaña con Atlético Nacional.

“No es el futbolista el que se despide; es una parte de nuestra propia historia. Él seguirá con su vida, pero nuestros caminos ya no continuarán juntos. Intentaremos buscarlo en otros jugadores, pero serán solo disparos al recuerdo”, afirmó, de arranque, la Federación Colombiana de Fútbol en un comunicado oficial.