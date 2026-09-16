Falcao García se lució: emotivo mensaje para James Rodríguez tras su retiro de la Selección Colombia

Radamel Falcao García se tardó, pero hizo su pronunciamiento sobre el retiro de James Rodríguez de la Selección Colombia. Juntos fueron pieza clave para clasificar a los mundiales de Brasil-2014 y Rusia-2018.

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A través de un comentario en Instagram, Falcao expresó sus sentimientos hacia James y destacó la huella imborrable que deja en la Tricolor. “Amigo querido. Gracias por todo lo que le entregaste a la Selección”, indicó el Tigre.

“Tu sacrificio, tu talento y esa zurda hicieron soñar a todo un país y pusieron el nombre de Colombia en lo más alto”, agregó.

Cabe recordar que Falcao García y James Rodríguez no solo compartieron vestuario en la Selección Colombia, sino también a nivel de clubes con FC Porto y Monaco. Gracias a tantos partidos juntos cosntruyeron una amistad que permanece intacta al pasar de los años.

Así como James es recordado por su Bota de Oro en Brasil-2014 o el Premio Puskás que ganó tras su golazo ante Uruguay, Falcao sigue siendo el máximo goleador histórico del combinado nacional con 36 anotaciones.

Falcao y su mensaje para James Rodríguez en redes sociales Foto: Pantallazo de Instagram

La generación de 2014 se despide de James Rodríguez

Junto a Radamel, otros miembros de la Selección Colombia de 2014 se despidieron de James Rodríguez y lo destacaron como leyenda histórica de deporte nacional.

“Gracias por todo los momentos juntos. Es un placer haber compartido con vos tantos años. Te quiero hermano, sé feliz”, escribió Juan Fernando Quintero.

Fredy Guarín también se pronunció: “Dejaste un legado para las nuevas generaciones. Gracias por amar esa camisa y por darle tantas alegrías a nuestro país”.

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“Grande siempre. Muchas gracias por dejarte la vida en cada partido con la selección”, indicó por su parte Carlos ‘La Roca’ Sánchez.

Jeison Murillo, defensor central del Al-Shabab de Catar, le agradeció a James. “Gracias por todo mago, por representar un país de la forma en que lo hiciste cuando te pusiste esa camisa. Un placer haber estado ahí compartiendo. Grande mono”, apuntó.

La despedida de James Rodríguez le ha dado la vuelta al mundo durante las últimas horas. El volante cucuteño fue un referente de la Selección Colombia a nivel internacional, llevando la bandera del país por todos los lugares que visitó.

Su último partido oficial con la Tricolor fue la dolorosa eliminación frente a Suiza en el Mundial 2026, un recuerdo amargo para todas las alegrías que se lleva en su memoria.

James deja la camiseta número ‘10′ vacante para las siguientes generaciones, mientras arranca una nueva travesía con Atlético Nacional en la Liga BetPlay. El mediocampista de 35 años hará su debut oficial con el cuadro verdolaga este miércoles, 16 de septiembre, enfrentando a Inter de Bogotá en el Estadio El Campín de Bogotá.