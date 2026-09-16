Un episodio de intolerancia registrado bajo el puente de la avenida NQS con calle 53, en Bogotá, volvió a poner la atención sobre la seguridad en este punto cercano a El Campín.

La víctima, un adulto mayor y artista, aseguró que las lesiones que sufrió le dejaron 15 días de incapacidad.

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El sector de Galerías, nuevamente bajo la lupa

El bajo puente de la calle 53 con avenida NQS, en el sector de Galerías, volvió a estar en el centro de la discusión sobre seguridad en Bogotá, tras la agresión que sufrió el maestro y líder comunitario Gerardo Rueda, de 61 años.

El hombre fue atacado con un arma cortopunzante después de intervenir ante una situación que, según su relato, involucraba a una joven que pretendía utilizar el espacio público como baño y a un grupo de hinchas que la acompañaba.

Rueda contó que uno de los hombres se acercó con un cuchillo e intentó agredirlo en el pecho. Al tratar de defenderse, terminó con heridas en diferentes partes del cuerpo. De acuerdo con su testimonio, divulgado por medios de comunicación, recibió 15 días de incapacidad.

El caso no terminó en la denuncia de la víctima. La Policía Metropolitana de Bogotá reportó la captura de un hombre de 31 años, quien fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que se adelante el proceso correspondiente.

Rueda es uno de los vecinos que ha participado en el proceso de recuperación del espacio bajo el puente.

La víctima asegura haber sido atacada por un arma cortopunzante. Foto: Getty Images/iStockphoto

La petición de un CAI móvil

Después de la agresión, Gerardo Rueda hizo un llamado a las autoridades para reforzar la seguridad en el bajo puente de la calle 53 con avenida NQS, especialmente durante los días en que se disputan partidos en El Campín.

Su petición concreta es la instalación de un CAI móvil en este punto, como una medida que, según plantea, permitiría contar con una presencia policial más cercana y facilitar una reacción ante posibles hechos de violencia.

El llamado cobra relevancia por la ubicación del lugar. El bajo puente está a pocos metros del estadio El Campín y puede recibir una mayor concentración de personas durante los eventos deportivos.

La solicitud de Rueda también fue recogida en el debate que se abrió después del caso. El concejal David Saavedra pidió reforzar la presencia institucional en el sector y planteó la participación de la Policía Metropolitana, la Secretaría Distrital de Seguridad y el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (Dadep), además de fortalecer las estrategias de convivencia relacionadas con el fútbol.

Por ahora, el CAI móvil es una solicitud de la víctima, no una medida que pueda darse por implementada.

Durante años, este lugar fue señalado por las autoridades como un punto afectado por basuras, insalubridad e inseguridad.

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En noviembre de 2025, el Distrito entregó allí un nuevo Centro Artístico Cultural, después de una intervención de 1.407 metros cuadrados.

La obra hizo parte de la estrategia “Puentes que unen”, liderada por el Dadep, cuyo propósito es transformar estos lugares en espacios destinados a la seguridad, la convivencia y el aprovechamiento ciudadano.

Se trata de un espacio de circulación y encuentro que puede registrar una alta afluencia dependiendo de las actividades que se desarrollen en sus alrededores.