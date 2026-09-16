Comprar un par de zapatos por internet a un precio mucho menor puede resultar atractivo, pero los comerciantes tradicionales de El Restrepo advierten que la diferencia de precios está teniendo consecuencias sobre la producción nacional, las ventas y el empleo.

Empresario Andrés Lozano se destapa en SEMANA; habla de “grietas económicas” en Cali y revela si será candidato a la Alcaldía: “La ciudad está herida”

El precio se convirtió en el principal competidor

El tradicional sector del calzado de El Restrepo enfrenta una nueva dificultad.

Comerciantes y fabricantes aseguran que los productos ofrecidos por plataformas chinas a precios muy bajos han reducido sus ventas y sus márgenes.

Angélica Roncancio, comerciante del sector y fabricante de suelas, explicó a Noticias Caracol que la situación está afectando especialmente a quienes participan en la producción nacional.

“Estamos frente a una crisis”, afirmó la comerciante durante la entrevista.

Roncancio también hizo referencia a la participación que tendría actualmente la fabricación local formal dentro del consumo de calzado en Colombia y cuestionó qué está ocurriendo con el porcentaje restante.

El problema, según explicó, también afecta la capacidad de las empresas para invertir.

“La inversión que tiene la fabricación de suelas es muy alta y en este momento no hay dinero para invertir porque los márgenes se han reducido significativamente”, señaló al medio en mención.

Los comerciantes entrevistados por Noticias Caracol aseguran que la disminución de los pedidos ya se refleja en las empresas y en el número de trabajadores.

Otro de los comerciantes del sector, explicó que la menor actividad económica también ha tenido consecuencias en el empleo de su empresa.

Según relató, años atrás contaban con una planta de entre 30 y 40 trabajadores. Actualmente, el equipo está conformado por entre 15 y 20 personas.

Aseguró además que esta situación no es exclusiva de su negocio y que otros establecimientos del sector también enfrentan dificultades similares.

“De esto vivimos miles de fabricantes, de todo este gremio, entonces el desempleo sí se ha perjudicado muchísimo a la canasta familiar”, sostuvo.

Otro de los testimonios recogidos por Noticias Caracol corresponde a Juan José, fabricante de insumos para el sector.

Su explicación permite entender por qué una reducción en las ventas de zapatos puede terminar afectando a otros negocios.

“Si dentro de la cadena de valor a nuestros clientes no les va bien, por ende a nosotros tampoco”, explicó.

El empresario aseguró que han tenido que reducir sus márgenes y que las ventas también han disminuido.

“Necesitamos del apoyo nacional para tomar medidas sobre este tema”, manifestó, al considerar que se trata de un sector tradicional de la economía colombiana.

Comerciante del barrio El Restrepo habla sobre la situación que atraviesa el sector y los cambios que han enfrentado sus negocios. Foto: Captura de pantalla X @NoticiasCaracol

Comerciantes piden medidas frente al ingreso de mercancía

Los empresarios consultados también reclamaron medidas relacionadas con los aranceles, el control al contrabando y la forma en que ingresan este tipo de mercancías al país.

La preocupación por la competencia de precios es evidente, ya que la plataforma trae el producto a mucho menos de la mitad de precio y eso dificulta la venta de los productos nacionales.

Trabajadora que hicieron salir descalza de Zara reveló qué hizo la empresa tras su denuncia: “Tengo miedo de ir a trabajar”

Esto no significa que el comprador deba escoger automáticamente un producto nacional ni que un zapato importado sea necesariamente de menor calidad. Lo importante es comparar más allá del precio.

Antes de comprar, el consumidor puede preguntarse cuánto durará el producto, qué materiales utiliza, quién responde por la garantía, cuáles son las condiciones de devolución y cuánto terminará pagando realmente por la compra.