TransMilenio anunció este jueves 9 de abril que ampliará el plazo para la presentación de ofertas de los interesados en la licitación de TransMiCable San Cristóbal. Para ello, la empresa publicó en la plataforma SECOP II la adenda número 1.

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Durante el proceso, el ente gestor garantizará la pluralidad de oferentes para asegurar la competencia abierta. La empresa de transporte aseguró que buscará contar con un gran número de proponentes.

La licitación busca escoger a la compañía responsable por la operación de TransMiCable en ese punto de la ciudad. La obra será entregada en diciembre, cuando comenzará a funcionar.

El plazo fue ampliado hasta el 31 de julio y el contrato tendrá una duración de 10 años y 4 meses. El valor es de $390.000 millones de pesos y el objetivo es que el contratista gestione la operación con un sistema inteligente.

También debe tener detección automática de velocidades y programación dinámica de las cabinas. Estas tecnologías son necesarias para ajustar el transporte dependiendo de la demanda de pasajeros.

“El contrato también contempla integrar paneles solares para la operación de las cabinas, lo que representa un alto potencial de eficiencia energética y beneficios tributarios, permitiendo su certificación como autogenerador de energía”, indicó TransMilenio.

El sistema de transporte será entregado en diciembre y ya se encuentran en pruebas finales. Foto: SDM

Además, debe incorporar una política de género que vincule a nuevos talentos en la comunidad. Los interesados en participar tienen hasta el 31 de julio para presentar sus ofertas y la audiencia de adjudicación se realizará el 25 de agosto de 2026.

¿Cómo es el proyecto?

TransMiCable San Cristóbal tiene una longitud de 2,8 kilómetros y capacidad para transportar a 4.000 pasajeros por hora. En total, cuenta con 148 cabinas, de las cuales 144 estarán en operación y las demás se utilizarán como reserva.

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Cada una de ellas puede llevar 10 pasajeros sentados y tiene espacio para personas en sillas de ruedas o con bicicletas. Según TransMilenio, el recorrido durará 10 minutos desde la estación Senderos de Altamira hasta el Portal 20 de Julio. Esto reducirá el tiempo de desplazamientos en alrededor de 30 minutos.

El pasado 25 de junio empezó la fase final de pruebas del proyecto con el objetivo de medir el desempeño de las cabinas en condiciones reales de operación. Dependiendo de eso, se verificarán los estándares de seguridad necesarios para abrir al público.