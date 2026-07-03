Afectaciones en Transmicable este 3 de julio: miles de usuarios perjudicados por inconvenientes técnicos

Los usuarios del sistema de transporte público en la localidad de Ciudad Bolívar comenzaron la jornada de este viernes con afectaciones en sus desplazamientos debido a una novedad operacional que obligó a modificar el servicio habitual de uno de los componentes del Sistema Integrado de Transporte Público.

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Desde las primeras horas de la mañana, TransMilenio activó medidas para atender la alta demanda de pasajeros en la zona, reforzando varias rutas alimentadoras y manteniendo monitoreo permanente en los paraderos cercanos al sistema mientras avanzaban las labores para solucionar el inconveniente.

En ese contexto, TransMiCable continúa con su operación suspendida debido a una novedad técnica, situación que, según informó TransMilenio sobre las 7:55 a. m., seguía sin resolverse. La empresa indicó que el servicio permanece fuera de funcionamiento mientras el personal técnico trabaja para restablecer la operación de forma segura.

TransMiCable de Ciudad Bolívar, Bogotá. Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Como parte del plan de contingencia, TransMilenio informó que mantiene monitoreo permanente en los paraderos ubicados en la zona de influencia del sistema y reforzó la operación de las rutas 624, P39, HK646, HD627, HB631 y 6-4 Paraíso para no dejar varados a los usuarios de la localidad. Además, precisó que la ruta HH632 opera únicamente hasta Vista Hermosa, mientras continúan las afectaciones en el cable aéreo.

Horas antes, el sistema había informado que la suspensión obedecía a una novedad técnica, sin entregar detalles sobre el tipo de falla o el tiempo estimado para el restablecimiento del servicio. La interrupción comenzó en la primera hora de servicio de este viernes y obligó a implementar un plan especial para garantizar la movilidad de los usuarios mientras se atiende la contingencia.

Las autoridades del sistema también recomendaron a los usuarios mantenerse atentos a los canales oficiales de TransMilenio, donde se informará cualquier cambio en la operación o la eventual reanudación del servicio. Hasta el último reporte disponible, el servicio seguía suspendido y no se había confirmado una hora para su restablecimiento.

TransMiCable es uno de los principales medios de transporte para más de 30.000 habitantes de la localidad de Ciudad Bolívar, por lo que una suspensión de su operación suele generar un incremento en la demanda de buses alimentadores y rutas zonales.

Mientras se supera la falla técnica, los usuarios deberán utilizar las rutas habilitadas por TransMilenio para movilizarse hacia los sectores atendidos habitualmente por el cable aéreo. La empresa insistió en que las labores técnicas continúan y que cualquier actualización sobre el estado de la operación será comunicada a través de sus medios oficiales.