María Fernanda Ortiz deja la gerencia de TransMilenio con avances en electrificación, tecnología y satisfacción de usuarios

La gerente saliente de TransMilenio, María Fernanda Ortiz, presentó el balance de su gestión al frente de la entidad, destacando avances en la operación del sistema, la transición hacia la movilidad eléctrica, la modernización tecnológica y el fortalecimiento institucional, antes de asumir como secretaria Distrital de Movilidad.

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Según el informe, durante los últimos dos años y medio el sistema mantuvo la prestación del servicio que moviliza más de cuatro millones de viajes diarios, pese a los impactos derivados de las obras del Metro de Bogotá, nuevas troncales y cerca de 900 bloqueos externos registrados durante ese periodo.

“TransMilenio ha demostrado que es mucho más que una red de buses y cables. Es una infraestructura social que sostiene la vida cotidiana de Bogotá. En estos años nos correspondió operar en medio de obras, cierres, bloqueos y transformaciones profundas, pero también avanzamos en sostenibilidad, tecnología e integración”, señaló la saliente gerente general, María Fernanda Ortiz.

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María Fernanda Ortiz llegó a la gerencia de TransMilenio en enero de 2024 con la administración de Carlos F. Galán. Foto: Alcaldía

Uno de los principales resultados expuestos fue el avance de la electrificación del sistema. Actualmente Bogotá cuenta con 1.543 buses eléctricos y la meta es alcanzar una flota de 2.297 vehículos de este tipo antes de finalizar 2027.

Además, quedó adjudicada la Fase VI de TransMilenio, que incorporará 269 buses articulados y biarticulados eléctricos para la extensión de la troncal hasta Soacha.

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María Fernanda Ortiz, Gerente General de Transmilenio. Foto: X: @Maferoc

En materia tecnológica, la administración resaltó la implementación de TransMiPass, el primer abono para usuarios frecuentes del transporte público en Colombia; la actualización de TransMiApp y la entrada en funcionamiento del nuevo Centro de Control Integrado, que articula la operación de TransMilenio, TransMiZonal y TransMiCable.

El balance también incluye proyectos de desarrollo urbano alrededor de la infraestructura del sistema, estrategias de cultura ciudadana y acciones para incorporar el enfoque de género, con un incremento del 25 por ciento en el número de mujeres conductoras durante la administración.

Gerente de TransMilenio, María Fernanda Ortiz Carvajal, y el director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Orlando Molano Foto: IDU

De acuerdo con la entidad, el índice de satisfacción de los usuarios alcanzó el 78 por ciento en el primer semestre de 2026, el nivel más alto registrado por el sistema y nueve puntos por encima del indicador con el que inició la actual administración.