Arrancaron las pruebas del TransMiCable de San Cristóbal: entrará en funcionamiento en diciembre de este año

El TransMiCable de San Cristóbal avanza hacia su etapa decisiva y se perfila como uno de los proyectos de movilidad más importantes para el suroriente de Bogotá.

Con el inicio de las pruebas técnicas, la ciudad se acerca a la puesta en marcha de un sistema que promete cambiar la forma en que miles de ciudadanos se desplazan entre zonas de difícil acceso y el resto de la capital.

De acuerdo con la información entregada por el IDU, las pruebas consisten en la alineación y calibración de niveles en las zonas de tránsito de las cabinas dentro de las tres estaciones, para garantizar su correcta entrada y salida.

TransMiCable es uno de los medios de transporte más importantes para los bogotanos. Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Las maniobras comenzarán en la estación Altamira. Se realiza con el movimiento de la cabina de mantenimiento y la de pasajeros en la línea. Una vez calibrada la plataforma de la estación Altamira, la cabina continúa hacia la torre 21 para avanzar en el proceso de calibración y posicionamiento de cable de energía. La duración aproximada es de 3 a 4 semanas (cerca de un mes).

La obra registra un avance superior al 83 por ciento, una cifra que refleja un crecimiento acelerado frente a enero de 2024, cuando apenas superaba el 5 por ciento.

TransMiCable de Ciudad Bolívar. Foto: GUILLERMO TORRES REINA

El proyecto contempla una línea de 2,87 kilómetros, tres estaciones estratégicamente ubicadas, 21 torres y un puente peatonal, además de la adecuación de más de 19.000 metros cuadrados de espacio público.

De acuerdo con las proyecciones oficiales, el sistema tendrá capacidad para transportar hasta 4.000 pasajeros por hora en cada sentido. El impacto en los tiempos de desplazamiento será significativo.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y el director del IDU, Orlando Molano, verifican personalmente el avance de todas las obras de la ciudad. Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

El trayecto promedio se reducirá de 35 a 10 minutos, lo que equivale a una disminución cercana al 72 por ciento. Esta mejora no solo facilitará el acceso a oportunidades laborales, educativas y de servicios, sino que también contribuirá a reducir la desigualdad territorial.

El TransMiCable contará con 148 cabinas, de las cuales 144 estarán en operación y cuatro en reserva, cada una con capacidad para diez pasajeros. Durante su construcción, el proyecto ha generado empleo para más de 300 personas, con una participación destacada de trabajadores de la localidad, fortaleciendo el impacto económico local.