La abandonaron enferma de cáncer y en la calle la amenazaban: Hannah María ahora lucha por su vida y necesita ayuda urgente

Hay historias de animales que duelen más que otras, y la de Hannah María es una de ellas. Esta perrita enfermó y, justo cuando más necesitaba apoyo, la persona responsable de su cuidado tomó la peor decisión posible: abandonarla.

Encuentran perros “en los huesos” dentro de una casa en Buenaventura: así fue el desgarrador rescate

Desde ese momento, Hannah tuvo que sobrevivir sola en las calles de la ciudad de Barranquilla, lidiando con una infección que le estaba destruyendo la piel, sin que nadie le ayudara.

Lo que vivió en la calle no fue fácil, pues las heridas visibles en su cuerpo hicieron que muchas personas la rechazaran.

Sin embargo, la historia de Hannah dio un giro cuando la encontró la Fundación Salvando Patitas, una organización dedicada al rescate animal en la ciudad.

Gracias a esa intervención, la perrita está hoy en un lugar seguro, rodeada de cariño y recibiendo los cuidados médicos que necesita. Pero el camino a la recuperación total todavía es muy largo.

La desgarradora historia de Hannah María, perrita abandonada en Barranquilla. Foto: Instagram: @salvando_patitascol

Hannah María requiere quimioterapia y, antes de iniciar ese tratamiento, es indispensable someterla a una serie de exámenes que permitan tener un panorama claro de su estado de salud y definir el mejor plan para seguir adelante.

Tres madrinas ya se sumaron a su caso y contribuyeron con gastos iniciales como el transporte, la limpieza y un día de hospitalización.

Sin embargo, la fundación necesita sumar 27 personas que puedan aportar 10.000 pesos cada una, una cifra que puede parecer pequeña pero que, sumada, permitirá cubrir los exámenes que Hannah necesita con urgencia.

Las personas que quieran ayudar pueden contactar directamente a la fundación a través de sus redes sociales, donde les indicarán cómo hacer el aporte y les mantendrán al tanto del proceso de recuperación de la perrita.

“No es normal”: rescatan a Lazy, un perro que vivía encerrado, y lanzan advertencia sobre la tenencia responsable

El caso de esta mascota no suelo conmueve, también recuerda la importancia de denunciar cuando se conoce una situación de maltrato o abandono animal.

En Colombia existen varios canales para hacerlo: la Fiscalía General de la Nación recibe denuncias a través de la línea 122 o en su página web, la Policía Nacional atiende emergencias relacionadas con maltrato animal en su línea 123 o en el CAI más cercano, y el Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal, conocido como Gelma, es el organismo especializado de la Fiscalía encargado de investigar estos casos a fondo.