“No es normal”: rescatan a Lazy, un perro que vivía encerrado, y lanzan advertencia sobre la tenencia responsable

“Encerrarlo no es cuidarlo”, esa fue la contundente advertencia de la Fundación Tepa luego de conocerse el caso de Lazy, un perro de raza pitbull que fue rescatado en Usme, al sur de Bogotá, tras permanecer encerrado en condiciones inadecuadas para su bienestar.

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El rescate se realizó luego de un reporte ciudadano que alertó a las autoridades sobre la situación del animal. El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (Idpyba), junto con la Policía de Bogotá, llegó hasta el lugar y emitió un concepto desfavorable sobre el entorno en el que se encontraba Lazy.

El perro permanecía dentro de una estructura improvisada que no contaba con las condiciones necesarias para garantizarle un desarrollo adecuado. Tras ser aprehendido, fue trasladado a la Unidad de Cuidado Animal (UCA), donde profesionales veterinarios se encargan de revisar su estado físico y proporcionarle la atención que necesita.

Mientras avanza la valoración del animal, la documentación del caso fue entregada a los organismos competentes, que deberán determinar las posibles sanciones por una presunta tenencia irresponsable.

El caso también originó una reflexión de la Fundación Tepa sobre una situación que, según la organización, todavía suele confundirse con una forma de protección.

La fundación recordó que mantener a un perro encerrado de manera permanente no significa necesariamente que esté siendo cuidado.

De acuerdo con el mensaje compartido por la organización, tener un animal de compañía implica mucho más que mantenerlo dentro de un espacio. También requiere ofrecerle un lugar adecuado para moverse, atención médica, cuidado, afecto y condiciones que le permitan tener una vida digna.

La historia de Lazy sirve además para recordar la importancia de las denuncias ciudadanas. En Bogotá, durante 2025, el Distrito atendió más de 6.000 visitas de verificación relacionadas con reportes de maltrato animal.

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Las autoridades cuentan con diferentes canales para recibir este tipo de denuncias. Los ciudadanos pueden comunicarse con la Línea 123, enviar información al correo proteccionanimal@animalesbog.gov.co, utilizar el portal Bogotá Te Escucha o acudir directamente a la sede presencial del Idpyba.

Cuando sea posible, también es recomendable aportar fotos, video y más materiales que permitan respaldar el reporte de la mascota.