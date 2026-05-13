Agéndese para las jornadas de adopción de perros y gatos este fin de semana en Bogotá

Este fin de semana, específicamente el sábado 16 de mayo, las personas interesadas en adoptar mascotas sean perros o gatos, tienen la oportunidad de hacerlo en dos jornadas que se llevarán a cabo en Bogotá, con el propósito de brindarles a estos animales una segunda oportunidad.
Por un lado, el Centro Comercial Portal de la 80, en colaboración con la Alcaldía de Engativá, llevará a cabo un encuentro en el que proyectan dar en adopción a peluditos que han sido rescatados y buscan un hogar responsable.
La actividad comenzará a las 10 de la mañana y estará abierta para que los asistentes puedan conocer a los animales disponibles para adopción gratuita. Según los organizadores, esta iniciativa promueve el bienestar animal y fomenta la adopción responsable en la ciudad.
La jornada representa una oportunidad para que más hogares cuenten con un animal de compañía al tiempo que se les brinda a perros y gatos una nueva ocpión para sus vidas. Adeicionalmente, hace parte de estrategias que impulsan la integración comunitaria y apoyan causas sociales relacionadas con la protección de los animales, incentivando la tenencia responsable y el cuidado de las mascotas.
Los interesados en adoptar deberán cumplir con algunos requisitos establecidos por la organización: ser mayores de edad, presentar copia de su documento de identidad y de un recibo de servicio público, y participar en una entrevista y charla sobre adopción responsable.
En el Theatrón
De igual forma, la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, invita a la ciudadanía a participar de una jornada más que se llevará a cabo en el Theatrón de Película, en la localidad de Chapinero, de 10:00 a.m. a 4:00 p.m.
Esta jornada busca promover la adopción responsable y celebrar el amor en todas sus expresiones, en el marco del Día Internacional de la Lucha contra la Homofobia, la Lesbofobia, la Bifobia y la Transfobia.
Durante el encuentro las personas participantes tendrán la oportunidad de conocer a perros y gatos que fueron rescatados y atendidos por el instituto por casos de maltrato, o fueron asistidos por la entidad al ser recibidos en el programa de urgencias veterinarias.
Requisitos para adoptar con el Instituto
- Toda la familia debe estar completamente segura de la decisión, pues adoptar es un compromiso para toda la vida.
- La persona que realice el proceso de adopción debe ser mayor de edad y llevar fotocopia de su cédula, de un recibo de servicio público y fotos o videos del lugar donde vivirá el animal de compañía.
- Se recomienda contar con tiempo disponible para conocer al nuevo miembro de la familia, para participar en la entrevista con el equipo de adopciones, diligenciar los documentos y escuchar las recomendaciones a nivel comportamental.
- En caso de adoptar un gato, se debe llevar el guacal o morral especial, no se permite la entrega en cajas, mochilas, bolsas o elementos improvisados.
- En caso de adoptar un perro, llevar la correa y pechera y si es un animal de manejo especial, se requerirá de un bozal y tener experiencia en su cuidado.