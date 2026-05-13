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Agéndese para las jornadas de adopción de perros y gatos este fin de semana en Bogotá

Este sábado 16 de mayo las personas tendrán la oportunidad de conocer a mascotas que esperan integrarse a un hogar lleno de afecto.

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Redacción 4 Patas
13 de mayo de 2026 a las 1:09 p. m.
Este fin de semana en Bogotá hay programadas jornadas de adopción de perros y gatos.
Este fin de semana en Bogotá hay programadas jornadas de adopción de perros y gatos. Foto: Alcaldía de Bogotá/API.

Este fin de semana, específicamente el sábado 16 de mayo, las personas interesadas en adoptar mascotas sean perros o gatos, tienen la oportunidad de hacerlo en dos jornadas que se llevarán a cabo en Bogotá, con el propósito de brindarles a estos animales una segunda oportunidad.

Por un lado, el Centro Comercial Portal de la 80, en colaboración con la Alcaldía de Engativá, llevará a cabo un encuentro en el que proyectan dar en adopción a peluditos que han sido rescatados y buscan un hogar responsable.

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La actividad comenzará a las 10 de la mañana y estará abierta para que los asistentes puedan conocer a los animales disponibles para adopción gratuita. Según los organizadores, esta iniciativa promueve el bienestar animal y fomenta la adopción responsable en la ciudad.

La jornada representa una oportunidad para que más hogares cuenten con un animal de compañía al tiempo que se les brinda a perros y gatos una nueva ocpión para sus vidas. Adeicionalmente, hace parte de estrategias que impulsan la integración comunitaria y apoyan causas sociales relacionadas con la protección de los animales, incentivando la tenencia responsable y el cuidado de las mascotas.

Los interesados en adoptar deberán cumplir con algunos requisitos establecidos por la organización: ser mayores de edad, presentar copia de su documento de identidad y de un recibo de servicio público, y participar en una entrevista y charla sobre adopción responsable.

Gatos
Las jornadas de adopción son ideales para darle una segunda oportunidad a perros y gatos que han sido rescatados. Foto: Getty Images

En el Theatrón

De igual forma, la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, invita a la ciudadanía a participar de una jornada más que se llevará a cabo en el Theatrón de Película, en la localidad de Chapinero, de 10:00 a.m. a 4:00 p.m.

Esta jornada busca promover la adopción responsable y celebrar el amor en todas sus expresiones, en el marco del Día Internacional de la Lucha contra la Homofobia, la Lesbofobia, la Bifobia y la Transfobia.

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Durante el encuentro las personas participantes tendrán la oportunidad de conocer a perros y gatos que fueron rescatados y atendidos por el instituto por casos de maltrato, o fueron asistidos por la entidad al ser recibidos en el programa de urgencias veterinarias.

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Los perros y gatos buscan segunda oportunidad para tener un hogar que los quiera. Foto: Corferias

Requisitos para adoptar con el Instituto

  1. Toda la familia debe estar completamente segura de la decisión, pues adoptar es un compromiso para toda la vida.
  2. La persona que realice el proceso de adopción debe ser mayor de edad y llevar fotocopia de su cédula, de un recibo de servicio público y fotos o videos del lugar donde vivirá el animal de compañía.
  3. Se recomienda contar con tiempo disponible para conocer al nuevo miembro de la familia, para participar en la entrevista con el equipo de adopciones, diligenciar los documentos y escuchar las recomendaciones a nivel comportamental.
  4. En caso de adoptar un gato, se debe llevar el guacal o morral especial, no se permite la entrega en cajas, mochilas, bolsas o elementos improvisados.
  5. En caso de adoptar un perro, llevar la correa y pechera y si es un animal de manejo especial, se requerirá de un bozal y tener experiencia en su cuidado.