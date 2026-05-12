¿Síntoma de enfermedad? Las razones detrás de la nariz seca en los perros

Los perros se caracterizan por utilizar tanto la vista como el olfato para evaluar su entorno y comunicarse, pero su cerebro se centra más en lo que huelen que en lo que ven.

Según información de VCA Animals Hospitals, un buen olfato es esencial para la supervivencia canina y las narices húmedas funcionan mejor que las secas porque las partículas de olor se adhieren mejor a las superficies húmedas.

De acuerdo con los expertos, los perros tienen más de 100 millones de receptores sensoriales en la cavidad nasal, en comparación con los seis millones de los humanos. El área del cerebro canino dedicada al análisis de olores es aproximadamente 40 veces mayor que la parte equivalente al humano.

Las nariz de los perros puede secarse si se exponen al sol. Foto: Getty Images

Además, la nariz húmeda del canino tiene otra función importante: ayudar a regular su temperatura corporal. Debido a su pelaje, los perros no tienen glándulas sudoríparas por todo el cuerpo como los humanos. En su lugar, su sistema incluye jadear y utilizar la nariz y las patas para sudar y liberar calor.

Así las cosas, no es frecuente que estas mascotas tengan la nariz seca. Si esto sucede puede tratarse de una alteración leve, relacionada con factores ambientales o cambios estacionales, pero también puede ser un signo visible de un problema que requiere atención veterinaria.

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Existen varias razones por las que a esta mascota se le reseca la nariz, que no tienen que ver con ninguna enfermedad. Por ejemplo, es posible que esto suceda después de una siesta. Los perros mantienen la nariz húmeda lamiéndola, y como normalmente no lo hacen mientras duermen, puede resecarse durante el sueño.

La nariz de los perros normalmente es húmeda. Foto: Getty Images

¿Cuándo puede ser preocupante?

No obstante, si el dueño nota que la nariz de su perro está inusualmente caliente y seca debe prestar atención porque puede ser por las siguientes razones que ya sugieren un problema, según información de la compañía Purina, en su página web.

Deshidratación grave . La sequedad nasal en los perros puede ser un síntoma de deshidratación grave, junto con el jadeo excesivo, los ojos hundidos, la falta de elasticidad de la piel, el letargo e incluso los vómitos. En este caso es urgente consultar al veterinario.

. La sequedad nasal en los perros puede ser un síntoma de deshidratación grave, junto con el jadeo excesivo, los ojos hundidos, la falta de elasticidad de la piel, el letargo e incluso los vómitos. En este caso es urgente consultar al veterinario. Quemadura de sol . Si la nariz del perro no solo está seca, sino también caliente y visiblemente roja, puede estar sufriendo quemaduras solares, por lo que se debe resguardar y comprobar si el resto de su piel presenta signos de quemaduras solares. Los casos graves necesitan atención médica inmediata.

. Si la nariz del perro no solo está seca, sino también caliente y visiblemente roja, puede estar sufriendo quemaduras solares, por lo que se debe resguardar y comprobar si el resto de su piel presenta signos de quemaduras solares. Los casos graves necesitan atención médica inmediata. Descarga inusual. Aparte de la sequedad, si se observa alguna sustancia como secreciones espesas o sangre, puede indicar un problema de salud, como una infección.