Ni uno, ni dos: conozca los 3 tipos de golden retriever y la diferencia para reconocerlos

El hecho de tener mascotas se ha vuelto más común en la actualidad para las familias, especialmente cuando se trata de perros de raza golden retriever, los cuales son conocidos por su inteligencia, nobleza y carácter amigable.

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Tener uno de estos perros implica una gran responsabilidad, ya que son perros que requieren atención constante, actividad física y cuidados especiales para mantener su bienestar.

Esta tierna y amigable raza se caracteriza por su energía, facilidad para el aprendizaje y capacidad de adaptación al entorno familiar, lo que la convierte en una de las favoritas a nivel mundial.

¿Cuáles son las clases de perro golden retriever?

Aunque muchas personas creen que existe un solo tipo de golden retriever, en realidad hay tres clases principales:

El golden retriever inglés

Es importante conocer que el origen de los golden retriever viene de este perro. De acuerdo con el United Kennel Club, se menciona:

“Fue criado por aristócratas británicos para ser un perro de doble propósito, capaz de recuperar aves acuáticas y de caza menor, y también para ser un compañero”.

En cuanto a su apariencia, los golden británicos son más pesados y robustos, que tienen un pelaje abundante, un hocico más ancho y corto, y además una frente más cuadrada.

Golden Retriever británico. Foto: Getty Images

El golden retriever americano

Este tipo de perro suele ser más esbelto, con una constitución menos robusta y un pelaje más abundante. Además, es de color dorado intenso.

Este golden alcanzó la fama en la década de 1970, son populares entre las familias y tienen un lugar destacado en la lista de razas del American Kennel Club.

Cuáles son las clases de perros Golden Retriever Foto: Getty Images

El golden retriever canadiense

El año en el que se dio el registro del primer golden retriever canadiense fue en 1927 y se dice que estos perros tienen un pelaje más oscuro y corto, pero también que son más altos y más delgados que los americanos e ingleses.

Cada uno de los perros tiene características físicas y temperamentales particulares, pero todos destacan por ser excelentes compañeros para niños y adultos.

Hay tres clases de Golden Retriever: británico, inglés y canadiense. Foto: Getty Images

La presidenta de la junta directiva de Golden Rescue Canada, Vivve Tamm, dio un breve resumen y en él explicó la historia de los perros de esta raza.

“El golden retriever fue creado a mediados del siglo XIX por un escocés (Dudley Marjoribanks, el primer Lord Tweedmouth), que buscaba un perro de caza ideal”, explicó inicialmente.

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Y además, añadió: “Cruzó su golden retriever amarillo con una raza ahora extinta: el spaniel de agua de Tweed. También se añadieron sabuesos y setters irlandeses a la mezcla”.

Sin embargo, especialistas recomiendan que, antes de adoptar uno de estos animales, las personas evalúen el tiempo y los recursos necesarios para garantizar una vida saludable y equilibrada para la mascota.