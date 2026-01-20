4 Patas

La conmovedora historia de Anastasia, la perrita que fue decolorada con peróxido para ser vendida como golden retriever

La recuperación de una cachorra afectada por químicos expuso una práctica silenciosa en el comercio de perros.

Redacción 4 Patas
21 de enero de 2026, 2:26 a. m.
Una cachorra rescatada en Ciudad de México se convirtió en símbolo del maltrato ligado a la venta ilegal de mascotas.
Una cachorra rescatada en Ciudad de México se convirtió en símbolo del maltrato ligado a la venta ilegal de mascotas. Foto: Instagram @adoptaunangelmascota

La historia de Anastasia es una de esas que duele al inicio, pero que con el tiempo logra devolver la esperanza. Esta cachorra, víctima de un cruel engaño para hacerla pasar por una raza que no era, hoy muestra señales claras de recuperación tras meses de lucha y cuidados constantes. Su caso no solo conmovió a miles de personas, sino que volvió a encender las alarmas sobre el maltrato animal ligado al comercio irresponsable de mascotas.

Rescatada cuando apenas comenzaba su vida, Anastasia sobrevivió a un procedimiento que puso en riesgo su salud y la dejó con secuelas visibles. Sin embargo, medio año después, su transformación empieza a reflejarse tanto por fuera como por dentro.

Un rescate que reveló la crueldad detrás de la venta ilegal de perros

Anastasia fue encontrada en julio de 2025 en Ciudad de México, con apenas tres meses de edad y en un estado alarmante. Aunque tiene ascendencia de golden retriever, su pelaje natural no coincidía con el tono dorado que muchos buscan, razón por la cual fue sometida a la aplicación de peróxido para modificar su apariencia.

A los tres meses de edad, una perrita sufrió quemaduras y daños oculares por un procedimiento ilegal.
El hallazgo de una perrita en Ciudad de México reveló un grave caso de maltrato vinculado a la venta de razas. Foto: Instagram - @adoptaunangelmascota

El uso de estas sustancias le provocó daños severos: quemaduras en la piel, afectaciones en los ojos y un deterioro general que puso su vida en peligro. Su caso se viralizó rápidamente y generó una ola de indignación en redes sociales, reabriendo la discusión sobre la compra de animales por moda y las consecuencias que esto tiene para miles de perros.

Este es el simple método para calcular correctamente la edad de su gato

Seis meses después, Anastasia muestra su verdadero brillo

Este 18 de enero, la organización adoptaunangelmascota compartió una actualización que emocionó a quienes siguieron su historia desde el inicio. Tras un largo tratamiento veterinario, Anastasia logró dejar atrás los restos del tinte que cubría su cuerpo y comenzó a mostrar su pelaje real por primera vez.

En la publicación se destacó que, tras un largo proceso médico, Anastasia “estrena pelito nuevo” y que su mamá humana, Dafne, mostró con orgullo cómo ahora su brillo es real.

“DESPUÉS DE MEDIO AÑO DE TRATAMIENTO, HOY SU MAMÁ DAFNE NOS PRESUME QUE ANASTASIA “AHORA BRIELA”, señala la publicación.

El avance en su estado de salud permitió que Anastasia dejara atrás las marcas más visibles del daño.
La evolución de la perrita quedó reflejada en la aparición de su nuevo pelo natural. Foto: Instagram @adoptaunangelmascota

Aunque las secuelas en su pancita harán que deba recibir cuidados de por vida, los veterinarios confirmaron que tiene buena calidad de vida. Además, ya fue esterilizada y vive rodeada de amor y atención.

Hoy, Anastasia no solo es la prueba de que la recuperación es posible, sino también un recordatorio de la responsabilidad que implica adoptar y cuidar a un animal. Su historia, marcada por el dolor, ahora se cuenta desde la esperanza y la dignidad que nunca debió perder.

