Confirman retiro masivo de producto de reconocida marca de comida para gatos que pondría en riesgo a su mascota

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) confirmó que la marca de alimentos para mascotas Go Raw realizó el retiro voluntario del mercado de dos lotes de Quest Cat Food Chicken Recipe debido a niveles potencialmente bajos de tiamina (vitamina B1).

“Los dos lotes de alimento congelado para gatos Quest sabor pollo se venden en envases beige con cierre hermético de dos libras y se distribuyen a nivel nacional. La compañía también ha decidido suspender la venta de todos los productos Quest en todos los puntos de venta hasta que se resuelva el problema del contenido de tiamina en los mismos”, señaló el organismo estadounidense.

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Los gatos alimentados con dietas bajas en tiamina durante un período prolongado pueden correr el riesgo de desarrollar una deficiencia de esta sustancia, la cual es esencial para ellos.

Los gatos alimentados con dietas bajas en tiamina durante un período prolongado pueden correr el riesgo de desarrollar una deficiencia de esta sustancia, la cual es esencial para ellos. Foto: Getty Images

Los síntomas de la deficiencia de tiamina pueden incluir afecciones gastrointestinales o neurológicas. Los primeros signos de deficiencia de tiamina pueden incluir disminución del apetito, vómitos, retraso en el crecimiento y pérdida de peso.

En casos avanzados, pueden desarrollarse signos neurológicos, como cambios en la visión, marcha inestable, movimientos circulares, caídas y convulsiones.

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A principios de febrero, la empresa detectó bajos niveles de tiamina en los lotes. “Tras el descubrimiento, se inició una investigación inmediata y exhaustiva, que incluyó una revisión de las especificaciones de la fórmula, los proveedores de materias primas y los procedimientos de procesamiento. Se ha dado instrucciones a los comercios minoristas para que retiren inmediatamente de los estantes los productos afectados. Todo el inventario existente se está reemplazando con el producto de nueva formulación”, agrega la FDA.

“Los consumidores que hayan adquirido el producto afectado deben dejar de utilizarlo y devolverlo al lugar de compra para obtener un reembolso completo o un producto de reemplazo”, explicó la entidad.

Evítelos: estos son los errores más comunes al criar un gato

Pensar que el gato es como un perro: A diferencia de los perros, por lo general los gatos son más independientes y menos jerárquicos. Por lo tanto, aunque hay michis más sumisos y cariñosos que muchos canes, tienen comportamiento muy diferente.

Acogerlo muy pequeño: Uno de los errores más comunes es adoptarlo muy pronto, a veces sin que se haya producido el destete de forma natural. Dejarlo con la madre suficiente tiempo es importante para que le enseñe los comportamientos típicos de su especie.

No vacunarlo ni desparasitarlo: Otro error es no prestarle la atención sanitaria que necesita, al pensar que como no sale de casa y se alimenta ‘sano’ no va a contraer enfermedades ni albergar parásitos, precisa el portal Experto Animal.

No controlar su alimentación: Controlarle el peso es muy importante para cuidar la salud de los gatos, especialmente en animales esterilizados. Ellos tienden a engordar por un tema hormonal por lo que se recomienda brindar alimentos bajos en calorías y con pocas grasas.

No separar espacios: Los gatos son muy pulcros y aseados, tanto así que algunas veces dejan de usar sus areneras si están muy sucias. Uno de los errores al criar un gato es colocar la bandeja de deposiciones y el comedero demasiado cerca. Se debe mantener una buena distancia entre el alimento y el área de deposiciones para que se sienta bien.