4patas

Este es el simple método para calcular correctamente la edad de su gato

En condiciones adecuadas, un gato puede vivir entre 15 y 20 años.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Danna Valeria Figueroa Rueda

Danna Valeria Figueroa Rueda

21 de enero de 2026, 1:16 a. m.
cute cat cleaning
cute cat cleaning Foto: 123rf

Calcular la edad real de un gato va mucho más allá de la curiosidad. Saber cuántos años tiene, en términos biológicos, permite entender mejor los cambios que experimenta con el paso del tiempo y ajustar sus cuidados, su alimentación, y la frecuencia de los controles veterinarios.

Aunque durante años se popularizó la idea de multiplicar la edad del gato por siente para compararla con la humana, ese cálculo no da con precisión cómo envejecen los felinos. En la veterinaria se utiliza un método simple que permite hacer una estimación más cerca a la realidad.

¿Tiene mascotas?: En esta ciudad de Estados Unidos su perro tiene prohibido ladrar o aullar

Los gatos son animales longevos. En condiciones adecuadas pueden vivir entre 15 y 20 años, e incluso más en algunos casos. Sin embargo, su proceso de envejecimiento no es lineal.

Los primeros años de vida avanzan rápidamente en términos de desarrollo físico y celular, y luego el ritmo se estabiliza. Por eso, un gato joven “envejece” mucho más rápido que uno adulto.

4 Patas

La conmovedora historia de Anastasia, la perrita que fue decolorada con peróxido para ser vendida como golden retriever

4 Patas

“Estas tres señales indican que algo no va bien en la salud articular de tu perro”: veterinario alerta problema común

4 Patas

De no creer; así fue la transformación de Don Pancho, el perrito rescatado que fue abandonado por viejo y ciego

4 Patas

La historia detrás de los perros cargando bolsas de mercado que fue confundido con IA

4 Patas

El último adiós de Pukita: el gesto de amor eterno que conmovió a miles

4 Patas

Ali rozó el último adiós con la eutanasia y hoy sueña con una segunda oportunidad en un hogar que cambie su destino

4 Patas

Muchos dueños no lo notan a tiempo: la razón por la que su perrito bebe demasiada agua, según veterinarios

Turismo

Así es la ‘curiosa’ isla que ofrece alojamiento y comida gratis a cambio de cuidar gatos rescatados

4 Patas

Gatos bebés buscan hogar definitivo o de paso tras ser rescatados en Bogotá: así los puede ayudar

4 Patas

Momento sentimental de una gatica se volvió viral en TikTok, el sonido de sus maullidos desató comentarios

El método más utilizado para calcular la edad de un gato en equivalencia humana parte de lo siguiente: los dos primeros años de vida del felino equivalen, aproximadamente, a 24 años humanos. Es decir, cada uno de esos primeros años representa alrededor de 12 años de una persona.

Perros “superdotados”: estudio científico revela que pueden aprender palabras solo escuchando conversaciones humanas

A partir del tercer año, el cálculo va cambiando: cada año adicional del gato suma cerca de cuatro años humanos. Así, un gato de tres años tendría una edad equivalente cercana a los 28 años humanos; uno de cinco años rondaría los 36; y uno de diez años se aproximaría a los 56.

En la veterinaria se utilizan clasificaciones etarias que ayudan a orientar el tipo de seguimiento que requiere cada gato. De manera general, se considera que un gato es “maduro” entre los siete y los diez años.

Entre los once y los catorce entra en la categoría de “adulto mayor” o “senior”, y a partir de los quince años se habla de un gato “geronte”, es decir, muy anciano.

El envejecimiento en los gatos comienza antes de lo que muchos dueños suelen imaginar. A nivel celular, los primeros signos aparecen alrededor de los siete años, aunque los cambios visibles suelen manifestarse más adelante, entre los diez y los doce.

En esa etapa, algunas funciones del organismo empiezan a volverse más lentas, incluidos procesos relacionados con el sistema inmunológico y el metabolismo.

La historia detrás de los perros cargando bolsas de mercado que fue confundido con IA

Con el paso del tiempo, los cambios físicos se vuelven más evidentes. El olfato, el gusto y la audición pueden disminuir, lo que impacta directamente en el apetito. No es inusual que los gatos mayores coman menos o se vuelven más selectivos con la comida.

A esto se suman los problemas dentales, frecuentes en felinos adultos, como la enfermedad en las encías, el desgaste o la pérdida de dientes.

Más de 4 Patas

Un procedimiento extremo aplicado a una perrita de tres meses casi termina en una tragedia.

La conmovedora historia de Anastasia, la perrita que fue decolorada con peróxido para ser vendida como golden retriever

Los gatos son cazadores por naturaleza, con sentidos agudos y habilidades para la caza, incluyendo acechar y atrapar presas,

Este es el simple método para calcular correctamente la edad de su gato

La dificultad para moverse no siempre es un tema de edad en las mascotas.

“Estas tres señales indican que algo no va bien en la salud articular de tu perro”: veterinario alerta problema común

Un collar demasiado ajustado fue una de las primeras señales de su pasado difícil.

De no creer; así fue la transformación de Don Pancho, el perrito rescatado que fue abandonado por viejo y ciego

Perrito con bolsas en sus hocicos.

La historia detrás de los perros cargando bolsas de mercado que fue confundido con IA

Una historia íntima sobre acompañar hasta el final generó una ola de empatía.

El último adiós de Pukita: el gesto de amor eterno que conmovió a miles

La pequeña perrita sobrevivió a una decisión que casi le cuesta la vida.

Ali rozó el último adiós con la eutanasia y hoy sueña con una segunda oportunidad en un hogar que cambie su destino

Perro tomando agua

Muchos dueños no lo notan a tiempo: la razón por la que su perrito bebe demasiada agua, según veterinarios

El abuelo del perro prometió volver, pero nunca lo hizo.

La historia de Pitufino, el noble perrito que fue devuelto al refugio diez días después de su adopción

La perrita fue rescatada en Medellín luego de que fuera abandonada junto a sus pertenencias en Medellín.

La sacaron de la casa: indignación por perrita que fue abandonada en la calle junto a sus pertenencias; así la rescataron

Noticias Destacadas