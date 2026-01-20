Este es el simple método para calcular correctamente la edad de su gato

Calcular la edad real de un gato va mucho más allá de la curiosidad. Saber cuántos años tiene, en términos biológicos, permite entender mejor los cambios que experimenta con el paso del tiempo y ajustar sus cuidados, su alimentación, y la frecuencia de los controles veterinarios.

Aunque durante años se popularizó la idea de multiplicar la edad del gato por siente para compararla con la humana, ese cálculo no da con precisión cómo envejecen los felinos. En la veterinaria se utiliza un método simple que permite hacer una estimación más cerca a la realidad.

¿Tiene mascotas?: En esta ciudad de Estados Unidos su perro tiene prohibido ladrar o aullar

Los gatos son animales longevos. En condiciones adecuadas pueden vivir entre 15 y 20 años, e incluso más en algunos casos. Sin embargo, su proceso de envejecimiento no es lineal.

Los primeros años de vida avanzan rápidamente en términos de desarrollo físico y celular, y luego el ritmo se estabiliza. Por eso, un gato joven “envejece” mucho más rápido que uno adulto.

El método más utilizado para calcular la edad de un gato en equivalencia humana parte de lo siguiente: los dos primeros años de vida del felino equivalen, aproximadamente, a 24 años humanos. Es decir, cada uno de esos primeros años representa alrededor de 12 años de una persona.

Perros “superdotados”: estudio científico revela que pueden aprender palabras solo escuchando conversaciones humanas

A partir del tercer año, el cálculo va cambiando: cada año adicional del gato suma cerca de cuatro años humanos. Así, un gato de tres años tendría una edad equivalente cercana a los 28 años humanos; uno de cinco años rondaría los 36; y uno de diez años se aproximaría a los 56.

En la veterinaria se utilizan clasificaciones etarias que ayudan a orientar el tipo de seguimiento que requiere cada gato. De manera general, se considera que un gato es “maduro” entre los siete y los diez años.

Entre los once y los catorce entra en la categoría de “adulto mayor” o “senior”, y a partir de los quince años se habla de un gato “geronte”, es decir, muy anciano.

El envejecimiento en los gatos comienza antes de lo que muchos dueños suelen imaginar. A nivel celular, los primeros signos aparecen alrededor de los siete años, aunque los cambios visibles suelen manifestarse más adelante, entre los diez y los doce.

En esa etapa, algunas funciones del organismo empiezan a volverse más lentas, incluidos procesos relacionados con el sistema inmunológico y el metabolismo.

La historia detrás de los perros cargando bolsas de mercado que fue confundido con IA

Con el paso del tiempo, los cambios físicos se vuelven más evidentes. El olfato, el gusto y la audición pueden disminuir, lo que impacta directamente en el apetito. No es inusual que los gatos mayores coman menos o se vuelven más selectivos con la comida.

A esto se suman los problemas dentales, frecuentes en felinos adultos, como la enfermedad en las encías, el desgaste o la pérdida de dientes.