Perros “superdotados”: estudio científico revela que pueden aprender palabras solo escuchando conversaciones humanas

Ciertos perros “superdotados” pueden asociar palabras y objetos sin entrenamiento directo, solo oyendo a personas hablar, una habilidad similar a la de los niños pequeños.

Redacción Tecnología
19 de enero de 2026, 2:53 p. m.
Aunque podría no parecerlo, los perros están escuchando y aprendiendo el significado de las palabras que usas
Con entrenamiento, los perros han demostrado ser muy eficaces para seguir órdenes y comprender palabras como ‘arriba’, ‘siéntate’, ‘comida’ o ‘paseo’.

Pero ahora un nuevo estudio publicado en la revista Science va más allá: algunos canes “superdotados” serían capaces de aprender palabras nuevas simplemente escuchando conversaciones humanas, una habilidad hasta ahora asociada a los niños.

“Nuestros resultados demuestran que los procesos sociocognitivos que permiten aprender palabras a partir de conversaciones oídas no son exclusivos de los humanos”, asegura la autora principal Shany Dror, en un comunicado de la Universidad Veterinaria de Viena.

Científicos se sorprendieron tras la aparición del “Rey de los salmones”: señalan que vive en un lugar inaccesible

“En las condiciones adecuadas, algunos perros muestran comportamientos notablemente similares a los de los niños pequeños”, agrega.

Más de 45 perros genios

La experta realiza desde hace algunos años el “Desafío de perro genio”, instancia en la que recluta perros que demostraron la particular habilidad para “aprender un idioma” a través de interacciones sociales.

Durante siete años de investigación han encontrado que alrededor de 45 perros tienen esa capacidad, plantean los investigadores.

Perros "genios" aprenden palabras al escuchar conversaciones.
Asociación de palabras sin enseñanza directa

El estudio observó que estos canes inteligentes podían vincular una palabra nueva con un objeto, como un juguete, sin recibir instrucción directa sobre esa relación.

Estos perros superdotados no solo aprendían durante entrenamientos o juegos, sino también escuchando a personas conversar entre sí, plantean los investigadores.

Los perros, como los border collie, podrían tener una capacidad de entender el idioma mucho mayor de lo que se podría pensar.
Diferentes razas de perro inteligentes

Aunque la habilidad apareció en razas consideradas muy inteligentes, como el border collie, también se detectó en una variedad ‘sorprendente’ de perros: shih tzu, pequinés, yorkshire terriers y mestizos.

Algunos dueños “me han contado que hablaban de pedir una pizza, y entonces el perro llegaba con el juguete llamado pizza”, contó Dror.

Se creyó extinto tras 40 años de caza y ausencia: ahora el regreso del gigante de Sudamérica da esperanza el ecosistema

Claves sobre el origen del lenguaje

Más allá de la cifra, Dror resalta que la investigación da pistas sobre “la compleja maquinaria necesaria para el aprendizaje social”.

“Nos da una suerte de pista al hecho de que antes de que los humanos desarrollaran el lenguaje, primero tuvieron esta compleja habilidad cognitiva para aprender de otros”, agregó.

Clive Wynne, especialista en comportamiento canino de la Universidad Estatal de Arizona, que no participó en el estudio, advierte que los animales estudiados “son profundamente excepcionales” y que las personas no deben esperar cualidades de genio en sus mascotas.

*Con información de DW.

