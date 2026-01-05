Bill Gates asegura que aprender esta habilidad, ignorada por muchos, sería la clave para tener éxito en la vida laboral

Bill Gates ha vuelto a hacer una mención, pues esta vez ha señalado una destreza la cual suele pasar desapercibida en las conversaciones sobre el futuro del trabajo, no se trata de programar ni de dominar tecnologías avanzadas sino de una base educativa que según el cofundador de Microsoft, marca una diferencia profunda en las oportunidades académicas y profesionales a lo largo de la vida.

La habilidad que marca la diferencia

Gates ha señalado que los estudiantes que logran buenos resultados en matemáticas, especialmente durante la educación secundaria, suelen tener trayectorias más sólidas en la universidad y en el mundo laboral.

Asimismo, indica que incluso quienes no eligen profesiones científicas o tecnológicas se benefician de haber desarrollado esta capacidad en etapas tempranas.

Uno de los puntos que resaltó es el impacto de cursar y aprobar Álgebra 1 en los primeros años de secundaria, de acuerdo con sus observaciones, quienes superan esta asignatura a tiempo tienen más probabilidades de terminar el colegio y continuar estudios superiores. En contraste, reprobarla reduce de forma drástica las opciones de graduación, lo que termina afectando el acceso a mejores empleos en el futuro.

Gates sostiene que el éxito profesional comienza mucho antes del primer empleo. Foto: Getty Images

El problema, advierte Gates, es que esta materia se ha convertido en una de las más difíciles de aprobar para muchos estudiantes. Las cifras muestran que el desempeño viene cayendo desde hace años y que, en los cursos más tempranos, los niveles de aprobación han alcanzado mínimos históricos.

Las tres carreras universitarias que, según Bill Gates, al ejercer no serán reemplazadas por la inteligencia artificial

Por qué las matemáticas siguen siendo clave en la era digital

Aunque hoy existen calculadoras, computadores y sistemas inteligentes capaces de resolver operaciones complejas en segundos, Gates insiste en que el valor de las matemáticas va mucho más allá de hacer cuentas. Para muchas personas, la tecnología ha reforzado la idea de que aprender números es innecesario o poco útil, especialmente si no se siente afinidad por ellos.

Sin embargo, el empresario sostiene que esta percepción es engañosa. Las matemáticas ayudan a desarrollar una forma de pensar que resulta esencial en casi cualquier trabajo: analizar situaciones, identificar patrones, tomar decisiones informadas y resolver problemas de manera estructurada.

Según Bill Gates, desarrollar el pensamiento lógico sigue siendo una ventaja competitiva. Foto: Getty Images

Estas habilidades, aunque no siempre se notan, están presentes en la vida diaria y en el desempeño profesional.

Desde su perspectiva, entender conceptos matemáticos fortalece la capacidad de enfrentar retos, adaptarse a cambios y evaluar riesgos, competencias cada vez más valoradas en un mercado laboral incierto y competitivo.