Las tres carreras universitarias que, según Bill Gates, al ejercer no serán reemplazadas por la inteligencia artificial

La inteligencia artificial avanza rápido, pero no todos los trabajos quedarían en manos de las máquinas.

30 de diciembre de 2025, 12:42 a. m.
Bill Gates ha planteado que no todas las profesiones quedarán en riesgo ante el avance de la inteligencia artificial
Bill Gates ha planteado que no todas las profesiones quedarán en riesgo ante el avance de la inteligencia artificial

La inteligencia artificial dejó de ser una promesa lejana y hoy forma parte de la vida cotidiana. En este 2025, sus avances se han acelerado con nuevas funciones capaces de apoyar tareas que antes solo realizaban personas, desde escribir textos hasta analizar grandes volúmenes de información.

Ante ello, la IA ha mantenido una hipótesis que inquieta a estudiantes y profesionales: ¿la inteligencia artificial terminará reemplazando muchos empleos? Bill Gates ha compartido una visión más equilibrada. Aunque reconoce el enorme potencial de estas tecnologías, sostiene que existen áreas del conocimiento en las que el factor humano seguirá siendo clave.

Desde su perspectiva, hay al menos tres carreras universitarias que, incluso con el avance de la inteligencia artificial, mantendrán su relevancia en el ejercicio profesional.

El valor humano detrás del código y la ciencia de la vida

Para Gates, aprender a programar va mucho más allá de escribir líneas de código, pues considera que esta habilidad se ha convertido en una especie de lenguaje universal que permite entender cómo funcionan los sistemas que mueven el mundo actual, desde hospitales hasta redes de comunicación.

Si bien la IA ya puede generar programas y sugerir soluciones técnicas, todavía necesita de personas que revisen, ajusten y decidan cómo y para qué se utiliza ese software.

Más allá de crear software, saber programar permite entender cómo operan los sistemas digitales que influyen en distintos sectores.
Bill Gates considera que la programación es una herramienta clave para comprender la tecnología que sostiene servicios esenciales en la vida diaria. Foto: Getty Images

En esa misma línea, la biología ocupa un lugar central, Gates ha señalado que esta disciplina es una de las más importantes de nuestra época.

El estudio de los seres vivos, la investigación médica y el desarrollo de tratamientos personalizados requieren algo que las máquinas no poseen: criterio humano.

Frente a enfermedades complejas o nuevas amenazas para la salud, la capacidad de interpretar datos, comprender contextos y tomar decisiones responsables sigue dependiendo de profesionales formados en esta área.

La investigación médica requiere interpretación y juicio, capacidades que la IA aún no puede imitar.
Para Gates, la biología se mantiene como un pilar del avance científico en el mundo moderno. Foto: Getty Images
Bill Gates lanza advertencia sobre los límites de “apagar el sol” para frenar el cambio climático

Un campo donde la experiencia no se automatiza

Por último, según Gates, otra destreza que continuará necesitando talento humano es el sector energético. Nuevas formas de almacenamiento o tecnologías orientadas a reducir emisiones no solo implican innovación, pues también se requiere personal capaz de evaluar riesgos, planificar a largo plazo y tomar decisiones con impacto social y ambiental.

Para Gates, el sector energético mantiene una fuerte demanda de talento especializado.
La transición hacia energías más limpias requiere algo más que tecnología, también necesita decisiones humanas. Foto: Getty Images

Aunque la inteligencia artificial puede ayudar a optimizar procesos o analizar escenarios, Gates considera que no puede sustituir la visión integral de los profesionales que trabajan en este campo.

Para Bill Gates, existen áreas del conocimiento donde la tecnología aún no puede reemplazar al ser humano.

