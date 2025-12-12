En los últimos años, la inteligencia artificial y la tecnología pasaron de ser temas de expertos para convertirse en parte de la vida diaria. Desde aplicaciones que organizan el trabajo hasta sistemas que analizan datos médicos o financieros, la digitalización ya está influyendo en cómo operan las empresas y, sobre todo, en qué tipo de profesionales están buscando.

La transformación también se refleja en las universidades, que han empezado a incorporar estos conocimientos en su oferta académica. De cara a 2026, proyecciones de mercado laboral anticipan una mayor demanda de perfiles relacionados con tecnología, datos, automatización y sostenibilidad, como respuesta a cambios que ya están en curso.

Un análisis reciente sobre tendencias laborales y académicas identifica carreras que concentran buena parte de esa demanda. No se trata, en todos los casos, de profesiones nuevas, sino de áreas que han ganado peso dentro del mercado laboral.

Entre ellas, la ingeniería en inteligencia artificial y aprendizaje automático aparece como una de las más solicitadas, impulsada por el uso creciente de sistemas inteligentes aplicables en sectores como la salud, las finanzas, el comercio y la manufactura.

Muy cerca está la ingeniería enfocada en inteligencia artificial generativa y el llamado prompt engineering, un campo que ha tomado fuerza con el uso de modelos capaces de producir textos, imágenes o códigos. Las empresas están empezando a necesitar perfiles que no solo entiendan estas tecnologías, sino que sepan usarlas de forma estratégica y responsable.

La ciencia de datos y la analítica siguen teniendo un papel relevante dentro de las áreas con mayor demanda. El aumento en el volumen de información que manejan las organizaciones ha reforzado la necesidad de perfiles capaces de interpretarla y utilizarla como apoyo en la toma de decisiones más allá del siempre manejo de cifras.

La ciberseguridad también ocupa un lugar destacado en este panorama. La expansión de plataformas digitales y el uso creciente de herramientas basadas en inteligencia artificial han ampliado los riesgos asociados a ataques informáticos, lo que ha llevado a las empresas a buscar profesionales enfocados en la protección de sistemas, redes y datos sensibles, con un conocimiento actualizado frente a nuevas amenazas.

Otro de los perfiles señalados es el de ingeniería de software, orientada a computación en la nube y sistemas distribuidos. La migración de servicios a entornos digitales ha incrementado la necesidad de infraestructuras tecnológicas y de personal especializado para su desarrollo y mantenimiento.

La robótica y la automatización aparecen entre las áreas con mayor proyección. La incorporación de tecnologías que permiten automatizar procesos ha impulsado la demanda de profesionales capacitados para diseñar, operar y mantener este tipo de sistemas.

Más allá del ámbito estrictamente digital, las energías renovables y la ingeniería ambiental también figuran entre las carreras con mayor proyección. El interés creciente por modelos de desarrollo sostenible ha favorecido la consolidación de proyectos en este campo y la búsqueda de profesionales con formación especializada.