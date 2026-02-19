Tecnología

Bill Gates revela el secreto detrás del éxito de sus megaproyectos tecnológicos: la clave de sus mayores logros

El empresario ha compartido con mayor claridad el principio que, según él mismo, explica el éxito de sus megaproyectos tecnológicos.

19 de febrero de 2026, 9:04 a. m.
Bill Gates revela el secreto detrás del éxito de sus megaproyectos tecnológicos.
Foto: Getty Images

En el mundo de la tecnología, pocos nombres han estado tan estrechamente ligados al concepto de éxito sostenido como el de Bill Gates. Fundador de Microsoft y figura central en la revolución del software personal, su trayectoria es ejemplo para muchos.

Sin embargo, en diversas intervenciones públicas y entrevistas recientes, el empresario ha compartido con mayor claridad el principio que, según él mismo, explica el éxito de sus megaproyectos tecnológicos: una combinación con visión a largo plazo.

El magnate señala un camino para usar la tecnología en educación, salud y agricultura.
Foto: Getty Images

Con la estabilidad financiera como base para decidir con claridad, el empresario ha defendido una idea que resume su visión del progreso. Según su perspectiva, la evolución no suele producirse por saltos espectaculares, sino por “pequeñas mejoras constantes son la clave de los grandes logros”.

Este principio, que considera aplicable a múltiples ámbitos, explica tanto el perfeccionamiento tecnológico —donde siempre es posible optimizar lo existente— como el cambio social y el desarrollo creativo, en los que cada mejora incremental, por pequeña que parezca, contribuye a resultados de mayor alcance.

El progreso, según la experiencia de Bill Gates, avanza con paso lento pero firme. Desde sus primeros experimentos en la adolescencia, cuando desarrolló un sencillo programa de tres en raya con los limitados recursos tecnológicos de la época, comprendió que cada desafío superado ampliaba sus capacidades.

Poco después, en 1972, impulsó su primer proyecto empresarial, Traf-O-Data, una pequeña iniciativa destinada a procesar datos de tráfico urbano. Aunque modesto en apariencia, aquel intento tempranero sentó las bases de un aprendizaje que, con el tiempo, terminaría influyendo en la industria informática mundial.

El fundador de Microsoft respondió a las menciones de su nombre en correos revelados por autoridades estadounidenses.
Foto: TT News Agency via AFP

Esa lógica de mejoras continuas, acumuladas a lo largo del tiempo, también se refleja en la evolución de la tecnología y en la transformación de las personas. Las experiencias, los cambios del entorno y el desarrollo del conocimiento modifican progresivamente cualquier trayectoria.

Así ocurrió con los sistemas informáticos que Gates ayudó a desarrollar: desde soluciones iniciales que respondían a necesidades concretas hasta plataformas cada vez más complejas y extendidas. Su recorrido ilustra la idea de que el avance sostenido no surge de un único salto decisivo, sino de una secuencia de ajustes, aprendizajes y transformaciones que, con los años, redefinen el rumbo de una industria entera.

