Tecnología

Bill Gates fue claro y advirtió sobre amenaza silenciosa que pondría en riesgo al mundo en los próximos años: “Una era oscura”

El mundo atraviesa cambios acelerados que generan temor e inquietud sobre lo que viene, especialmente entre líderes y figuras influyentes del sector tecnológico.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
31 de enero de 2026, 4:23 p. m.
Gates es presentado como un empresario, programador y filántropo estrechamente vinculado al nacimiento y expansión de la informática personal.
Gates es presentado como un empresario, programador y filántropo estrechamente vinculado al nacimiento y expansión de la informática personal. Foto: Getty Images

En un mundo en constante transformación, el futuro resulta inquietante para muchas personas. Esta preocupación es especialmente visible entre algunos de los magnates tecnológicos más influyentes, quienes, desde su experiencia, advierten de manera recurrente sobre los riesgos que enfrenta la humanidad.

Bill Gates es uno de ellos. Empresario, programador y filántropo, ha estado ligado desde muy temprano al auge de la informática personal y a una nueva forma de concebir la tecnología como una herramienta cotidiana. Su mayor acierto fue comprender, antes que muchos, que los computadores no serían dispositivos exclusivos de científicos o grandes corporaciones, sino elementos presentes en hogares y oficinas de todo el mundo.

Esa visión se materializó con el desarrollo del sistema operativo Windows, gracias al cual Microsoft se convirtió en uno de los motores del crecimiento de la computación personal durante las décadas de 1980 y 1990. Bajo su liderazgo, la compañía se transformó en un gigante tecnológico y Gates llegó a ser, durante varios años, el hombre más rico del planeta.

La ciencia detectó que concentrar masa cerca del ecuador ralentiza levemente el movimiento terrestre.
Algunos empresarios con amplia experiencia en innovación y desarrollo tecnológico alertan de forma constante sobre los riesgos que podrían afectar a la humanidad. Foto: Getty Images/iStockphoto

Sin embargo, su legado trasciende el ámbito empresarial. Hoy, Gates es una voz influyente en debates globales sobre cambio climático, salud pública y el futuro de la innovación. A través de libros, conferencias y proyectos de investigación, insiste en la necesidad de usar la ciencia y la tecnología para afrontar los grandes desafíos de la humanidad.

Tecnología

FBI logra primera condena histórica por robo de secretos comerciales de Google en Estados Unidos para “ayudar a China”

Tecnología

“No son la gran cosa”: exastronauta de la Nasa advierte que sus nuevos trajes podrían poner la salud en riesgo

Tecnología

Científicos señalan que febrero tendrá un fenómeno astronómico visible en el cielo colombiano; solo una vez al año

Tecnología

Cuidado con lo que escribe en WhatsApp: en estos casos puede terminar despedido

Tecnología

Nunca escriba el PIN de su tarjeta débito o crédito en estos dos lugares: sus cuentas podrían correr grave peligro

Tecnología

Misión espacial estudiará los “cambios que se producen en los ojos” que sufren los astronautas en microgravedad

Tecnología

Alerta en Colombia: estas son las señales más claras de que su computador fue hackeado

Estados Unidos

Correos de Epstein revelan que Bill Gates, al parecer, intentó ocultar una ETS luego de mantener relaciones con “chicas rusas”

Tecnología

Bill Gates pone fecha de caducidad a su fundación: “No le veo valor alguno a que dure más de 20 años”

Tecnología

Estas son las carreras universitarias que Bill Gates recomienda estudiar en 2026

La advertencia de uno de los padres de la inteligencia artificial sobre el futuro de la IA: este sería su verdadero rol en la sociedad

En ese contexto, el cofundador de Microsoft reveló recientemente que su mayor temor actual no está en la inteligencia artificial, sino en un posible “retroceso” del mundo. De acuerdo con lo recogido por la revista Fortune, esta preocupación surge de la combinación de guerras, inestabilidad política y, sobre todo, los recortes al financiamiento científico.

Según Gates, la falta de inversión en ciencia podría provocar una especie de “mini Era Oscura”, en la que problemas que parecían superados —como ciertas enfermedades o la crisis climática— vuelvan a agravarse al dejar de ser una prioridad global.

Además, criticó los recortes de costos impulsados por el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), asociado a Elon Musk, y advirtió que estas medidas podrían provocar la muerte de niños, una afirmación que llevó al propio Musk a exigir pruebas.

Para Bill Gates, existen áreas del conocimiento donde la tecnología aún no puede reemplazar al ser humano.
Actualmente, Gates participa activamente en debates globales sobre cambio climático, salud pública e innovación científica. Foto: Getty Images

Aunque Gates se mostró moderadamente optimista frente al potencial de la innovación impulsada por la inteligencia artificial, reconoció que hoy resulta más difícil que nunca percibir avances claros en la mejora del mundo. En ese sentido, lanzó una advertencia clave: “Los próximos cinco años serán difíciles mientras intentamos retomar el rumbo y trabajar para ampliar la escala de nuevas herramientas que salvan vidas”.

Finalmente, añadió: “A pesar de lo difícil que fue el año pasado (2025), no creo que volvamos a caer en la Edad Media”.

Más de Tecnología

Tras 11 días de juicio, un jurado federal emitió un veredicto histórico.

FBI logra primera condena histórica por robo de secretos comerciales de Google en Estados Unidos para “ayudar a China”

Gates es presentado como un empresario, programador y filántropo estrechamente vinculado al nacimiento y expansión de la informática personal.

Bill Gates fue claro y advirtió sobre amenaza silenciosa que pondría en riesgo al mundo en los próximos años: “Una era oscura”

Rubins mencionó riesgos de caídas y estrés físico intenso.

“No son la gran cosa”: exastronauta de la Nasa advierte que sus nuevos trajes podrían poner la salud en riesgo

Febrero inicia con un espectáculo en el cielo que combinará tradición, ciencia y belleza natural.

Científicos señalan que febrero tendrá un fenómeno astronómico visible en el cielo colombiano; solo una vez al año

Insultos o comentarios ofensivos en WhatsApp tienen consecuencias legales.

Cuidado con lo que escribe en WhatsApp: en estos casos puede terminar despedido

Perder un celular puede significar mucho más que quedarse sin un dispositivo.

Nunca escriba el PIN de su tarjeta débito o crédito en estos dos lugares: sus cuentas podrían correr grave peligro

La próxima tripulación de la EEI combinará ciencia, simulaciones lunares y estudios sobre la salud en el espacio.

Misión espacial estudiará los “cambios que se producen en los ojos” que sufren los astronautas en microgravedad

Ventanas emergentes constantes suelen ser algo más que simple publicidad molesta.

Alerta en Colombia: estas son las señales más claras de que su computador fue hackeado

Usuarios comenzaron a expresar inquietud tras detectarse cambios dentro de la app.

El temor de los usuarios crece en la aplicación de WhatsApp: filtración dice que ya no sería del todo gratis, esto cambiaría

El fenómeno fue observado por primera vez a inicios del siglo XX, sin una explicación clara.

El enigma de las “cataratas de sangre” que desconcertó a la ciencia desde 1911 por fin tiene explicación

Noticias Destacadas