Bill Gates fue claro y advirtió sobre amenaza silenciosa que pondría en riesgo al mundo en los próximos años: “Una era oscura”

En un mundo en constante transformación, el futuro resulta inquietante para muchas personas. Esta preocupación es especialmente visible entre algunos de los magnates tecnológicos más influyentes, quienes, desde su experiencia, advierten de manera recurrente sobre los riesgos que enfrenta la humanidad.

Bill Gates es uno de ellos. Empresario, programador y filántropo, ha estado ligado desde muy temprano al auge de la informática personal y a una nueva forma de concebir la tecnología como una herramienta cotidiana. Su mayor acierto fue comprender, antes que muchos, que los computadores no serían dispositivos exclusivos de científicos o grandes corporaciones, sino elementos presentes en hogares y oficinas de todo el mundo.

Esa visión se materializó con el desarrollo del sistema operativo Windows, gracias al cual Microsoft se convirtió en uno de los motores del crecimiento de la computación personal durante las décadas de 1980 y 1990. Bajo su liderazgo, la compañía se transformó en un gigante tecnológico y Gates llegó a ser, durante varios años, el hombre más rico del planeta.

Algunos empresarios con amplia experiencia en innovación y desarrollo tecnológico alertan de forma constante sobre los riesgos que podrían afectar a la humanidad. Foto: Getty Images/iStockphoto

Sin embargo, su legado trasciende el ámbito empresarial. Hoy, Gates es una voz influyente en debates globales sobre cambio climático, salud pública y el futuro de la innovación. A través de libros, conferencias y proyectos de investigación, insiste en la necesidad de usar la ciencia y la tecnología para afrontar los grandes desafíos de la humanidad.

En ese contexto, el cofundador de Microsoft reveló recientemente que su mayor temor actual no está en la inteligencia artificial, sino en un posible “retroceso” del mundo. De acuerdo con lo recogido por la revista Fortune, esta preocupación surge de la combinación de guerras, inestabilidad política y, sobre todo, los recortes al financiamiento científico.

Según Gates, la falta de inversión en ciencia podría provocar una especie de “mini Era Oscura”, en la que problemas que parecían superados —como ciertas enfermedades o la crisis climática— vuelvan a agravarse al dejar de ser una prioridad global.

Además, criticó los recortes de costos impulsados por el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), asociado a Elon Musk, y advirtió que estas medidas podrían provocar la muerte de niños, una afirmación que llevó al propio Musk a exigir pruebas.

Actualmente, Gates participa activamente en debates globales sobre cambio climático, salud pública e innovación científica. Foto: Getty Images

Aunque Gates se mostró moderadamente optimista frente al potencial de la innovación impulsada por la inteligencia artificial, reconoció que hoy resulta más difícil que nunca percibir avances claros en la mejora del mundo. En ese sentido, lanzó una advertencia clave: “Los próximos cinco años serán difíciles mientras intentamos retomar el rumbo y trabajar para ampliar la escala de nuevas herramientas que salvan vidas”.

Finalmente, añadió: “A pesar de lo difícil que fue el año pasado (2025), no creo que volvamos a caer en la Edad Media”.