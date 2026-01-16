Ciencia

Científicos se sorprendieron tras la aparición del “Rey de los salmones”: señalan que vive en un lugar inaccesible

Un buceo recreativo frente a la costa de California terminó en un hallazgo que pocos científicos han logrado observar con vida.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

17 de enero de 2026, 2:04 a. m.
A solo unos metros de la superficie, una especie propia de las profundidades quedó registrada en una imagen poco común.
A solo unos metros de la superficie, una especie propia de las profundidades quedó registrada en una imagen poco común. Foto: Facebook Ted Judah

Un encuentro frente a las costas de California captó la atención de la comunidad científica internacional pues una foto de un pez cinta juvenil nadando a escasos metros de la superficie desató sorpresa y preguntas, ya que se trata de una especie que habita normalmente en las profundidades más inaccesibles del océano.

Un hallazgo inesperado en la bahía de Monterey

Aprovechando las buenas condiciones meteorológicas, Ted Judah y su esposa Linda realizaron una inmersión frente a la playa de McAbbee, en la bahía de Monterey, en California (Estados Unidos).

Durante el buceo del 30 de diciembre de 2025, Judah observó que a pocos metros de la superficie identificó un ejemplar juvenil de pez cinta (Trachipterus altivelis), una especie de aguas profundas que rara vez aparece tan cerca de la costa.

La claridad del agua permitió detectar un pez poco común que se desplazaba lentamente frente a la costa californiana.
Durante un buceo en la bahía de Monterey, un destello plateado a pocos metros de profundidad llamó la atención de Ted Judah. Foto: Facebook Ted Judah

“El agua era tan clara que decidí echar un vistazo alrededor mientras nadaba y me alegré de haberlo hecho”, escribió Ted Judah en una publicación de Facebook.

Tecnología

Se creyó extinto tras 40 años de caza y ausencia: ahora el regreso del gigante de Sudamérica da esperanza el ecosistema

Tecnología

China le gana territorio al mar: así es la isla artificial construida en más de una década

Tecnología

Video capta el momento exacto cuando ladrones armados roban más de medio millón de dólares en tarjetas Pokémon

Tecnología

OpenAI anuncia novedad en ChatGPT que se implementará en las próximas semanas; estos son los detalles

Tecnología

3I/ATLAS regresará en pocos días y la ciencia revela un dato sobre su antigüedad que podría cambiar lo que se sabe de su origen

Tecnología

El secreto del rey Midas: la tumba descubierta en Turquía que desconcierta a los arqueólogos

Tecnología

Reconocido neurocientífico lanza dura advertencia sobre el impacto de la tecnología y la IA en las personas

Tecnología

¿X no funciona? Esto es lo que debe hacer si la red social de Elon Musk presenta fallas

Tecnología

Comunidad científica critica a Elon Musk por generación de imágenes prohibidas con Grok: “Esto no es picante. Es ilegal”

Tecnología

Científicos alertan por la aproximación de un enorme asteroide: ¿representa un riesgo para la Tierra?

“Hay algo increíble aquí”

El momento quedó grabado no solo en fotografías, sino también en la memoria del buceador.

“Vi una especie de cuchilla plateada ondulante a solo unos 4,5 metros de profundidad que se movía hacia el oeste en paralelo a la costa. Le dije a mi esposa: ‘Hay algo increíble aquí’”, relata.

Judah explicó que el pez parecía consciente de su presencia y se movía de forma estratégica. El pez cinta “tenía una gran habilidad para orientarse de manera que su perfil más estrecho siempre quedara frente a mí. Intentaba nadar a su lado para captar su perfil, pero él se alejaba girando. Me siento muy honrado de haberlo visto”, agrega.

Un pez extremadamente difícil de avistar

La rareza del encuentro radica en el hábitat natural de esta especie. El pez cinta suele vivir lejos de la costa y a profundidades que pueden alcanzar los 900 metros. Por eso, verlo vivo y a menos de cinco metros bajo el agua es un hecho excepcional.

Su hábitat natural se encuentra en zonas del océano a las que el ser humano casi no tiene acceso.
Ver a este pez con vida tan cerca de la superficie es considerado un hecho excepcional por la comunidad científica. Foto: Facebook Ted Judah

“Viven en un lugar que, en su mayor parte, es inaccesible, excepto para personas que tienen sumergibles o vehículos operados a distancia”, explica Bruce Robison, científico senior del Instituto de Investigación del Acuario de la Bahía de Monterey (MBARI), en declaraciones a Los Angeles Times.

La confusión inicial y la confirmación científica

Tras el avistamiento, Judah no estaba completamente seguro de la especie que había fotografiado. Inicialmente pensó que podría tratarse de un pez remo (Regalecus glesne), otro habitante de las profundidades marinas, conocido popularmente como el “pez del juicio final”, cuya aparición suele asociarse a catástrofes naturales.

Sin embargo, Kevin Lewand, biólogo marino del Acuario de la Bahía de Monterey, revisó las imágenes y contactó a ictiólogos locales. Los especialistas confirmaron que se trataba de un ejemplar juvenil de Trachipterus altivelis. Se trata apenas del segundo avistamiento registrado en 2025.

Se creyó extinto tras 40 años de caza y ausencia: ahora el regreso del gigante de Sudamérica da esperanza el ecosistema

El “Rey de los salmones” y su origen cultural

En inglés, esta especie es conocida como “King-of-the-Salmon” o “Rey de los salmones”, aunque no es un salmón. Según explica el MBARI, el nombre proviene de los makah, un pueblo indígena del noroeste del Pacífico, que cree que este pez guía a los salmones de regreso a sus zonas de desove.

Una antigua creencia indígena dio origen al nombre con el que se conoce a esta especie en inglés.
Aunque no pertenece a la familia de los salmones, este pez es conocido por un apodo que ha perdurado por generaciones. Foto: Facebook Ted Judah

“Los salmones rey se pueden encontrar desde la superficie hasta 900 m de profundidad y se extienden desde Alaska hasta Chile”, señala un comunicado de 2021 de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA).

¿Por qué estaba tan cerca de la superficie?

El inusual comportamiento del pez abrió nuevas hipótesis entre los científicos. Según Robison, es posible que el ejemplar hubiera ascendido para alimentarse de pequeños crustáceos y larvas, una práctica común en muchas especies durante la noche para evitar depredadores.

Otra explicación apunta a un fenómeno más amplio: el calentamiento del océano y el cambio climático. “Se consideran peces de aguas cálidas. El hecho de que el océano, incluida la bahía de Monterey, se esté calentando puede indicar que el área de distribución geográfica de estos animales se está ampliando”, concluye Robison.

*Con información de DW.

Más de Tecnología

Después de casi 40 años, una especie emblemática volvió a ocupar su antiguo territorio natural.

Se creyó extinto tras 40 años de caza y ausencia: ahora el regreso del gigante de Sudamérica da esperanza el ecosistema

La isla está equipada con pistas, puertos y radares para reforzar el control militar chino en una zona en disputa. (Imagen de referencia)

China le gana territorio al mar: así es la isla artificial construida en más de una década

La policía investiga el robo armado ocurrido en una tienda especializada de Manhattan.

Video capta el momento exacto cuando ladrones armados roban más de medio millón de dólares en tarjetas Pokémon

OpenAI presentó ChatGPT Salud, una nueva experiencia enfocada en salud y bienestar.

OpenAI anuncia novedad en ChatGPT que se implementará en las próximas semanas; estos son los detalles

El 3I/ATLAS fue detectado por primera vez el 1 de julio de 2025 por el observatorio ATLAS (Sistema de Última Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides) en Chile.

3I/ATLAS regresará en pocos días y la ciencia revela un dato sobre su antigüedad que podría cambiar lo que se sabe de su origen

La tumba podría pertenecer a la familia del rey Midas.

El secreto del rey Midas: la tumba descubierta en Turquía que desconcierta a los arqueólogos

El neurólogo portugués Antonio Damasio se ha convertido en uno de los grandes sabios de nuestro tiempo.

Reconocido neurocientífico lanza dura advertencia sobre el impacto de la tecnología y la IA en las personas

La red social de Elon Musk cayó este jueves, afectando la publicación de contenidos.

¿X no funciona? Esto es lo que debe hacer si la red social de Elon Musk presenta fallas

Carl Pei, CEO de la empresa tecnológica Nothing, afirma que este año los precios de los teléfonos móviles subirán significativamente.

La inteligencia artificial podría disparar el precio de los teléfonos móviles en 2026: experto lanzó advertencia

El magnate busca entrenar a Grok, pero los expertos advierten del riesgo de vender tus datos a terceros.

Grok bajo la lupa: Elon Musk desata polémica al pedir datos médicos en X para entrenar su IA

Noticias Destacadas