Científicos se sorprendieron tras la aparición del “Rey de los salmones”: señalan que vive en un lugar inaccesible

Un encuentro frente a las costas de California captó la atención de la comunidad científica internacional pues una foto de un pez cinta juvenil nadando a escasos metros de la superficie desató sorpresa y preguntas, ya que se trata de una especie que habita normalmente en las profundidades más inaccesibles del océano.

Un hallazgo inesperado en la bahía de Monterey

Aprovechando las buenas condiciones meteorológicas, Ted Judah y su esposa Linda realizaron una inmersión frente a la playa de McAbbee, en la bahía de Monterey, en California (Estados Unidos).

Durante el buceo del 30 de diciembre de 2025, Judah observó que a pocos metros de la superficie identificó un ejemplar juvenil de pez cinta (Trachipterus altivelis), una especie de aguas profundas que rara vez aparece tan cerca de la costa.

Durante un buceo en la bahía de Monterey, un destello plateado a pocos metros de profundidad llamó la atención de Ted Judah. Foto: Facebook Ted Judah

“El agua era tan clara que decidí echar un vistazo alrededor mientras nadaba y me alegré de haberlo hecho”, escribió Ted Judah en una publicación de Facebook.

“Hay algo increíble aquí”

El momento quedó grabado no solo en fotografías, sino también en la memoria del buceador.

“Vi una especie de cuchilla plateada ondulante a solo unos 4,5 metros de profundidad que se movía hacia el oeste en paralelo a la costa. Le dije a mi esposa: ‘Hay algo increíble aquí’”, relata.

Judah explicó que el pez parecía consciente de su presencia y se movía de forma estratégica. El pez cinta “tenía una gran habilidad para orientarse de manera que su perfil más estrecho siempre quedara frente a mí. Intentaba nadar a su lado para captar su perfil, pero él se alejaba girando. Me siento muy honrado de haberlo visto”, agrega.

Un pez extremadamente difícil de avistar

La rareza del encuentro radica en el hábitat natural de esta especie. El pez cinta suele vivir lejos de la costa y a profundidades que pueden alcanzar los 900 metros. Por eso, verlo vivo y a menos de cinco metros bajo el agua es un hecho excepcional.

Ver a este pez con vida tan cerca de la superficie es considerado un hecho excepcional por la comunidad científica. Foto: Facebook Ted Judah

“Viven en un lugar que, en su mayor parte, es inaccesible, excepto para personas que tienen sumergibles o vehículos operados a distancia”, explica Bruce Robison, científico senior del Instituto de Investigación del Acuario de la Bahía de Monterey (MBARI), en declaraciones a Los Angeles Times.

La confusión inicial y la confirmación científica

Tras el avistamiento, Judah no estaba completamente seguro de la especie que había fotografiado. Inicialmente pensó que podría tratarse de un pez remo (Regalecus glesne), otro habitante de las profundidades marinas, conocido popularmente como el “pez del juicio final”, cuya aparición suele asociarse a catástrofes naturales.

Sin embargo, Kevin Lewand, biólogo marino del Acuario de la Bahía de Monterey, revisó las imágenes y contactó a ictiólogos locales. Los especialistas confirmaron que se trataba de un ejemplar juvenil de Trachipterus altivelis. Se trata apenas del segundo avistamiento registrado en 2025.

El “Rey de los salmones” y su origen cultural

En inglés, esta especie es conocida como “King-of-the-Salmon” o “Rey de los salmones”, aunque no es un salmón. Según explica el MBARI, el nombre proviene de los makah, un pueblo indígena del noroeste del Pacífico, que cree que este pez guía a los salmones de regreso a sus zonas de desove.

Aunque no pertenece a la familia de los salmones, este pez es conocido por un apodo que ha perdurado por generaciones. Foto: Facebook Ted Judah

“Los salmones rey se pueden encontrar desde la superficie hasta 900 m de profundidad y se extienden desde Alaska hasta Chile”, señala un comunicado de 2021 de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA).

¿Por qué estaba tan cerca de la superficie?

El inusual comportamiento del pez abrió nuevas hipótesis entre los científicos. Según Robison, es posible que el ejemplar hubiera ascendido para alimentarse de pequeños crustáceos y larvas, una práctica común en muchas especies durante la noche para evitar depredadores.

Otra explicación apunta a un fenómeno más amplio: el calentamiento del océano y el cambio climático. “Se consideran peces de aguas cálidas. El hecho de que el océano, incluida la bahía de Monterey, se esté calentando puede indicar que el área de distribución geográfica de estos animales se está ampliando”, concluye Robison.

*Con información de DW.