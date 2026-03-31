Un video divulgado recientemente por Corea del Norte expone, con crudeza, los exigentes entrenamientos a los que son sometidos los miembros de sus fuerzas especiales, un componente clave dentro de la estrategia militar del régimen.

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El video del entrenamiento militar en Corea del Norte abre debate sobre sus métodos extremos

El video difundido por medios oficiales de Corea del Norte ofrece una inusual ventana al entrenamiento de sus fuerzas especiales, una de las unidades más herméticas dentro de su estructura militar.

Las imágenes, replicadas por portales internacionales y redes sociales, muestran a soldados sometidos a rutinas físicas diseñadas para llevar el cuerpo al límite.

Una clara puesta en escena que combina disciplina, resistencia y un fuerte componente simbólico.

Las imágenes comienzan con grupos de soldados en formación, avanzando de manera sincronizada en un campo de entrenamiento.

A partir de ahí, el tono se intensifica: varios uniformados ejecutan pruebas de fuerza en las que utilizan su propio cuerpo como herramienta de impacto.

En una de las escenas más llamativas, un militar permanece inmóvil mientras recibe golpes en el abdomen con lo que parecen ser barras o mazos, tensando los músculos para absorber el impacto sin mostrar signos de dolor.

El video también incluye demostraciones en las que los soldados rompen objetos sólidos, como bloques o superficies rígidas, empleando partes del cuerpo como los brazos o la cabeza, lo que busca evidenciar una supuesta resistencia superior.

En otras tomas, se observan ejercicios con elementos peligrosos, donde el equilibrio y la precisión son fundamentales para evitar lesiones.

De acuerdo con la información publicada, estas prácticas no son improvisadas, sino que hacen parte de un entrenamiento sistemático que busca fortalecer la resistencia, la disciplina mental y la tolerancia al dolor.

🇰🇵 | Corea del Norte publica imágenes de sus Fuerzas Especiales de élite sometiéndose a un entrenamiento intenso.



Ejercicios de resistencia, entrenamiento de fuerza con impactos contundentes, maniobras de combate para mejorar la movilidad. pic.twitter.com/XFqY84tn5j — Alerta News 24 (@AlertaNews24) March 30, 2026

Las fuerzas especiales de Corea del Norte sorprenden al mundo

Expertos coinciden en que este tipo de contenido cumple una doble función: reforzar la narrativa interna del régimen y proyectar poder hacia el exterior.

Las fuerzas especiales norcoreanas, consideradas entre las más numerosas según análisis sobre su estructura militar, están entrenadas para operar en condiciones extremas, incluyendo misiones de infiltración y sabotaje.

La difusión del video también se enmarca en una estrategia más amplia del liderazgo de Kim Jong-un, orientada a mostrar fortaleza militar en medio de tensiones internacionales.

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Como señalan reportes recientes, la exhibición de este tipo de entrenamientos busca enviar un mensaje disuasivo, aunque también genera cuestionamientos sobre los límites físicos y éticos de estas prácticas.

En conjunto, el video no solo documenta un entrenamiento exigente, sino que se convierte en una herramienta de comunicación política.

Cada imagen refuerza la idea de disciplina absoluta y resistencia extrema, en un país donde la información es controlada y cada mensaje hacia el exterior tiene un propósito estratégico definido.