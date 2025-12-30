Líder de Corea del Norte reveló su “principal medio de ataque” y mostró una nueva arma que puede “aniquilar al enemigo”

El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, recorrió una fábrica que produce nuevos lanzamisiles múltiples y alabó la capacidad de sus sistemas para “aniquilar al enemigo”, informó el martes la agencia estatal de prensa.

La visita de Kim a la fábrica fue reportada un día después de que Pyongyang anunciara que realizó la prueba de dos misiles de crucero de largo alcance para mostrar “preparación para el combate”.

Kim, que estuvo acompañado por dos oficiales de alto rango del programa de misiles, afirmó que el nuevo sistema de armas servirá como “el principal medio de ataque” de sus fuerzas armadas, indicó la agencia noticiosa estatal KCNA.

Visita de Kim Jong Un. Foto: AP

Agregó que el nuevo sistema de múltiples cohetes es “un sistema de armas superpoderoso, ya que puede aniquilar al enemigo mediante un ataque repentino y preciso, con alta exactitud y un poder devastador”.

Imágenes divulgadas por KCNA mostraron a Kim de pie junto a los enormes misiles en una fábrica con propaganda en las paredes.

“Corea del Norte podría ahora estar en una posición para aumentar seriamente su capacidad de efectuar misiones estratégicas”, comentó a AFP el investigador Hong Sung-pyo, del Instituto Corea de Asuntos Militares.

“Desde la perspectiva de Corea del Sur, esto significa que la amenaza militar del Norte está aumentando”, agregó.

Supreme Leader of North Korea Kim Jong Un personally inspected one of the facilities producing the Hwasong-11Ga tactical ballistic missiles, which are better known as KN-23 or “Kimskander.” pic.twitter.com/TXrg6rYmMA — OSINTWarfare (@OSINTWarfare) December 26, 2025

Kim también supervisó el domingo el lanzamiento de misiles sobre el mar Amarillo. Ese día instó al desarrollo “ilimitado y sostenido” de las fuerzas nucleares de su país.

Corea del Norte se mantiene en guerra con el Sur y su amplio arsenal de artillería es considerado por analistas como central en su estrategia en caso de que estalle un conflicto en la península.

En los últimos años, Pyongyang ha aumentado de manera significativa sus pruebas de misiles.

Analistas consideran que busca mejorar su capacidad de ataques precisos, desafiando a Estados Unidos y Corea del Sur, y probar armas antes de exportarlas potencialmente a Rusia.

Esta fotografía tomada el 15 de marzo de 2024 y publicada por la Agencia Central de Noticias Coreana (KCNA) oficial de Corea del Norte el 16 de marzo muestra al líder norcoreano Kim Jong Un (C) inspeccionando un ejercicio de entrenamiento del Ejército Popular de Corea en un lugar no revelado en Corea del Norte. Foto: AFP

El Ejército norcoreano anuncio previamente el ensayo de un misil estratégico de largo alcance en una prueba que ha contado con la asistencia del líder del país, Kim Jong Un.

El simulacro ha tenido lugar sobre las aguas del mar Amarillo con el objetivo de probar “la respuesta contraofensiva de estos proyectiles de largo alcance”, según ha informado la agencia oficial de noticias norcoreana, KCNA.

“Los misiles de crucero estratégicos volaron a lo largo de una trayectoria de vuelo establecida sobre el mar occidental de Corea durante 11.990 y 12.030 segundos, y alcanzaron el objetivo”, según el comunicado de KCNA, recogido a su vez por la agencia oficial de noticias surcoreana, Yonhap.

En esta foto sin fecha proporcionada el lunes 21 de agosto de 2023 por el gobierno de Corea del Norte, el líder norcoreano Kim Jong Un, a la derecha, observa lo que dice el lanzamiento de prueba de misiles de crucero estratégicos. No se permitió el acceso de periodistas independientes para cubrir el evento representado en esta imagen distribuida por el gobierno de Corea del Norte. Foto: AP

En una escueta declaración, Kim Jong Un indicó que esta prueba es un “ejercicio responsable de autodefensa” dado que demuestra “la rápida capacidad de respuesta de los componentes de la estrategia de disuasión nuclear” de su país.

*Con información de AFP y Europa Press.