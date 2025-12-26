El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, ordenó este viernes, 26 de diciembre, ampliar y modernizar la producción de misiles en el próximo año, incluyendo la construcción de nuevas fábricas en el país asiático ante las necesidades del Ejército norcoreano.

“Para satisfacer las demandas previstas de las fuerzas de misiles y artillería del Ejército Popular de Corea, es necesario elevar continuamente el nivel de modernización de la industria de municiones estableciendo nuevas empresas (...) y actualizando constantemente la estructura de producción de las fábricas existentes de una manera más eficiente y práctica”, dijo durante una visita a una fábrica de municiones junto a altos cargos norcoreanos.

El dirigente defendió, asimismo, durante el evento que “el sector de producción de misiles y proyectiles es de vital importancia para fortalecer la disuasión militar”, según recoge la agencia de noticias estatal KCNA.

Estas declaraciones llegan apenas un día después de que visitara una fábrica en Corea del Norte dedicada a la fabricación de submarinos nucleares, desde donde señaló que “dada la negativa situación de seguridad (…) es una tarea urgente y una opción indispensable acelerar aún más el desarrollo radical de la modernización y el armamento nuclear de la fuerza naval de Corea del Norte”.

Además, el Ministerio de Defensa norcoreano denunció el mismo día la entrada de un submarino nuclear estadounidense en aguas de Corea del Sur, el USS Greeneville, y dijo que Washington “es cada vez menos disimulado en sus intentos de crear un elemento grave de inestabilidad nuclear en el contexto de seguridad de Corea del Norte”.

“Estados Unidos está cada vez más cerca del nivel crítico en su intento de lograr una ventaja estratégica en la región, al hacer que su alianza militar con Corea del Sur evolucione a un bloque de confrontación nuclear al compartir sus armas nucleares”, alertó, por lo que ha destacado que Pyongyang “seguirá impulsando el desarrollo de sus capacidades de defensa”.

“Nada cambiará, por muy a menudo que Estados Unidos despliegue sus submarinos nucleares para destacar la visibilidad de sus fuerzas de ataque nuclear”, dijo Pyongyang.

Corea del Norte dijo que “estudiará contramedidas”, en línea con “la doctrina de contención mutua entre Estados con armas nucleares”. “La forma y el momento de su aplicación se determinarán según el principio de simetría y asimetría”, aseveró.

Por otro lado, Kim Jong-un lanzó una crítica a Corea del Sur por sus planes para construir submarinos con propulsión nuclear y ha alertado de que estas acciones “empeorarán la inestabilidad” en la península de Corea.

“Es un acto ofensivo que viola gravemente la seguridad y la soberanía marítima y que supone una amenaza a la seguridad, que debe ser respondida”, dijo.