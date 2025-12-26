Mundo

Kim Jong-un toma una drástica decisión sobre armamento nuclear en plenas tensiones con EE. UU.: esta fue la dura advertencia

El líder norcoreano hizo el anuncio después de visitar una fábrica encargada de la elaboración de submarinos nucleares.

Redacción Mundo
26 de diciembre de 2025, 1:47 p. m.
EE. UU. enviará aviones de caza a Japón, en medio de tensiones en Asia, luego de que el gobierno de Kim Jong-un lanzara nuevos misiles.
EE. UU. enviará aviones de caza a Japón, en medio de tensiones en Asia, luego de que el gobierno de Kim Jong-un lanzara nuevos misiles.

El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, ordenó este viernes, 26 de diciembre, ampliar y modernizar la producción de misiles en el próximo año, incluyendo la construcción de nuevas fábricas en el país asiático ante las necesidades del Ejército norcoreano.

“Para satisfacer las demandas previstas de las fuerzas de misiles y artillería del Ejército Popular de Corea, es necesario elevar continuamente el nivel de modernización de la industria de municiones estableciendo nuevas empresas (...) y actualizando constantemente la estructura de producción de las fábricas existentes de una manera más eficiente y práctica”, dijo durante una visita a una fábrica de municiones junto a altos cargos norcoreanos.

El dirigente defendió, asimismo, durante el evento que “el sector de producción de misiles y proyectiles es de vital importancia para fortalecer la disuasión militar”, según recoge la agencia de noticias estatal KCNA.

En esta fotografía sin fecha proporcionada el lunes 21 de agosto de 2023 por el gobierno de Corea del Norte, el líder norcoreano Kim Jong Un, a la derecha, observa lo que dice ser un lanzamiento de prueba de misiles de crucero estratégicos.
En esta fotografía sin fecha proporcionada el lunes 21 de agosto de 2023 por el gobierno de Corea del Norte, el líder norcoreano Kim Jong Un, a la derecha, observa lo que dice ser un lanzamiento de prueba de misiles de crucero estratégicos.

Estas declaraciones llegan apenas un día después de que visitara una fábrica en Corea del Norte dedicada a la fabricación de submarinos nucleares, desde donde señaló que “dada la negativa situación de seguridad (…) es una tarea urgente y una opción indispensable acelerar aún más el desarrollo radical de la modernización y el armamento nuclear de la fuerza naval de Corea del Norte”.

Además, el Ministerio de Defensa norcoreano denunció el mismo día la entrada de un submarino nuclear estadounidense en aguas de Corea del Sur, el USS Greeneville, y dijo que Washington “es cada vez menos disimulado en sus intentos de crear un elemento grave de inestabilidad nuclear en el contexto de seguridad de Corea del Norte”.

Esta es el arma más preciada de Corea del Norte que hace temblar a varias potencias en el mundo

“Estados Unidos está cada vez más cerca del nivel crítico en su intento de lograr una ventaja estratégica en la región, al hacer que su alianza militar con Corea del Sur evolucione a un bloque de confrontación nuclear al compartir sus armas nucleares”, alertó, por lo que ha destacado que Pyongyang “seguirá impulsando el desarrollo de sus capacidades de defensa”.

“Nada cambiará, por muy a menudo que Estados Unidos despliegue sus submarinos nucleares para destacar la visibilidad de sus fuerzas de ataque nuclear”, dijo Pyongyang.

Esta fotografía, tomada el 13 de mayo de 2025 y publicada por la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte (KCNA) el 14 de mayo de 2025, muestra al líder norcoreano Kim Jong Un (C) inspeccionando el entrenamiento táctico integral de la división de operaciones especiales del Ejército Popular de Corea
Kim Jong-Un

Corea del Norte dijo que “estudiará contramedidas”, en línea con “la doctrina de contención mutua entre Estados con armas nucleares”. “La forma y el momento de su aplicación se determinarán según el principio de simetría y asimetría”, aseveró.

Por otro lado, Kim Jong-un lanzó una crítica a Corea del Sur por sus planes para construir submarinos con propulsión nuclear y ha alertado de que estas acciones “empeorarán la inestabilidad” en la península de Corea.

“Es un acto ofensivo que viola gravemente la seguridad y la soberanía marítima y que supone una amenaza a la seguridad, que debe ser respondida”, dijo.

En esta foto proporcionada por el gobierno norcoreano, su líder Kim Jong-un habla durante la ceremonia de botadura de un nuevo destructor naval en el puerto occidental de Nampo, Corea del Norte, el viernes 25 de abril de 2025.
En esta foto proporcionada por el gobierno norcoreano, su líder Kim Jong-un habla durante la ceremonia de botadura de un nuevo destructor naval en el puerto occidental de Nampo, Corea del Norte, el viernes 25 de abril de 2025.

