La grave amenaza nuclear que Corea del Norte hizo ante la ONU: “Es nuestra ley”

Corea del Norte nunca renunciará a su derecho a ser una potencia nuclear, según afirmó el pasado lunes el viceministro de Relaciones Exteriores norcoreano en un inusual discurso ante la Asamblea General de la ONU.

Pyongyang declaró en 2022 que su condición de potencia nuclear era “irreversible” e incluso la consagró al año siguiente en su Constitución. “La imposición de la ‘desnuclearización’ a Corea del Norte equivale a pedirle que renuncie a su soberanía y a su derecho a existir”, dijo Kim Son Gyong.

“Nunca renunciaremos a la energía nuclear, que es nuestra ley nacional, nuestra política nacional y nuestro poder soberano, así como nuestro derecho a existir”, insistió.

Kim Son Gyong, Vice Minister for Foreign Affairs of the Democratic People's Republic of Korea, addresses the General Debate of the 80th Session of the General Assembly of the United Nations (New York, 23 - 29 September 2025). pic.twitter.com/qAf0LXDDcb — Giannis_proletarian (@gianproletarian) September 29, 2025

El líder norcoreano Kim Jong Un se mostró dispuesto la semana pasada a retomar el contacto con Estados Unidos si éste renuncia a la idea de privar a su país de sus armas nucleares, según los medios oficiales de Pyongyang.

Corea del Norte llevó a cabo seis ensayos nucleares entre 2006 y 2017 y, desde entonces, ha continuado desarrollando su arsenal a pesar de las severas sanciones internacionales.

La semana pasada, en las Naciones Unidas, el nuevo presidente surcoreano, Lee Jae-myung, insistió en la necesidad de reconstruir la confianza con su vecino del norte y poner fin al “círculo vicioso de las tensiones militares”.

Esta fotografía, tomada el 13 de mayo de 2025 y publicada por la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte (KCNA) el 14 de mayo de 2025, muestra al líder norcoreano Kim Jong Un (C) inspeccionando el entrenamiento táctico integral de la división de operaciones especiales del Ejército Popular de Corea | Foto: AFP

El líder norcoreano, Kim Jong Un, insistió en la necesidad de desarrollar su fuerzas nucleares para garantizar la seguridad del país y ha subrayado como una tarea “esencial” y “de máxima prioridad” el acondicionamiento constante de todos los preparativos para llevar a cabo un eventual contraataque nuclear.

“La poderosa fuerza disuasoria, es decir, la lógica del mantenimiento de la paz y la seguridad mediante la fuerza, con las fuerzas nucleares como columna vertebral, es la postura invariable de la RPDC (Corea del Norte)”, expresó el dictador norcoreano y así lo ha recogido la agencia de noticias oficial KCNA.

En la misma línea, el político norcoreano no solo ha presentado su postura como “inquebrantable”, sino que la enarbolado como “la opción más acertada para el presente y el futuro” del país.

Kim ha señalado asimismo la pertinencia de “fortalecer y modernizar constantemente” su capacidad nuclear para contar con un “escudo” que permita una defensa “confiable” de “la soberanía nacional, los intereses y el derecho al desarrollo” del Estado.

Vehículos con misiles durante el desfile que marca el 105 aniversario del nacimiento de Kim Il-sung en Pyongyang, 15 de abril de 2017 | Foto: API/GAMMA-RAPHO

A este fin, ha aseverado que tanto su partido como el Gobierno “darán máxima prioridad a proporcionar y apoyar todas las posibilidades y condiciones al campo de la tecnología nuclear para un desarrollo sostenido”.