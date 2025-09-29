Suscribirse

MUNDO

La grave amenaza nuclear que Corea del Norte hizo ante la ONU: “Es nuestra ley”

Kim Jong-Un sigue desarrollando su arsenal a pesar de las severas sanciones internacionales.

Redacción Mundo
30 de septiembre de 2025, 3:41 a. m.
Corea del Norte confirma envío de tropas a Rusia y participación activa en la guerra contra Ucrania
El líder norcoreano Kim Jong Un se mostró dispuesto la semana pasada a retomar el contacto con Estados Unidos | Foto: Diseño Jesús Chacín/El País

Corea del Norte nunca renunciará a su derecho a ser una potencia nuclear, según afirmó el pasado lunes el viceministro de Relaciones Exteriores norcoreano en un inusual discurso ante la Asamblea General de la ONU.

Pyongyang declaró en 2022 que su condición de potencia nuclear era “irreversible” e incluso la consagró al año siguiente en su Constitución. “La imposición de la ‘desnuclearización’ a Corea del Norte equivale a pedirle que renuncie a su soberanía y a su derecho a existir”, dijo Kim Son Gyong.

“Nunca renunciaremos a la energía nuclear, que es nuestra ley nacional, nuestra política nacional y nuestro poder soberano, así como nuestro derecho a existir”, insistió.

El líder norcoreano Kim Jong Un se mostró dispuesto la semana pasada a retomar el contacto con Estados Unidos si éste renuncia a la idea de privar a su país de sus armas nucleares, según los medios oficiales de Pyongyang.

Corea del Norte llevó a cabo seis ensayos nucleares entre 2006 y 2017 y, desde entonces, ha continuado desarrollando su arsenal a pesar de las severas sanciones internacionales.

La semana pasada, en las Naciones Unidas, el nuevo presidente surcoreano, Lee Jae-myung, insistió en la necesidad de reconstruir la confianza con su vecino del norte y poner fin al círculo vicioso de las tensiones militares”.

Esta fotografía, tomada el 13 de mayo de 2025 y publicada por la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte (KCNA) el 14 de mayo de 2025, muestra al líder norcoreano Kim Jong Un (C) inspeccionando el entrenamiento táctico integral de la división de operaciones especiales del Ejército Popular de Corea
Esta fotografía, tomada el 13 de mayo de 2025 y publicada por la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte (KCNA) el 14 de mayo de 2025, muestra al líder norcoreano Kim Jong Un (C) inspeccionando el entrenamiento táctico integral de la división de operaciones especiales del Ejército Popular de Corea | Foto: AFP

El líder norcoreano, Kim Jong Un, insistió en la necesidad de desarrollar su fuerzas nucleares para garantizar la seguridad del país y ha subrayado como una tarea “esencial” y “de máxima prioridad” el acondicionamiento constante de todos los preparativos para llevar a cabo un eventual contraataque nuclear.

“La poderosa fuerza disuasoria, es decir, la lógica del mantenimiento de la paz y la seguridad mediante la fuerza, con las fuerzas nucleares como columna vertebral, es la postura invariable de la RPDC (Corea del Norte)”, expresó el dictador norcoreano y así lo ha recogido la agencia de noticias oficial KCNA.

Contexto: Alerta en Washington: Corea del Norte estaría a un paso de desarrollar un misil intercontinental capaz de atacar a Estados Unidos

En la misma línea, el político norcoreano no solo ha presentado su postura como “inquebrantable”, sino que la enarbolado como “la opción más acertada para el presente y el futuro” del país.

Kim ha señalado asimismo la pertinencia de “fortalecer y modernizar constantemente” su capacidad nuclear para contar con un “escudo” que permita una defensa “confiable” de “la soberanía nacional, los intereses y el derecho al desarrollo” del Estado.

Vehículos con misiles durante el desfile que marca el 105 aniversario del nacimiento de Kim Il-sung en Pyongyang, 15 de abril de 2017
Vehículos con misiles durante el desfile que marca el 105 aniversario del nacimiento de Kim Il-sung en Pyongyang, 15 de abril de 2017 | Foto: API/GAMMA-RAPHO

A este fin, ha aseverado que tanto su partido como el Gobierno “darán máxima prioridad a proporcionar y apoyar todas las posibilidades y condiciones al campo de la tecnología nuclear para un desarrollo sostenido”.

Con información de AFP y Europa Press*

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Karina García confirmó ruptura con Altafulla y lanzó fuerte sablazo: “Tenemos contacto cero”

2. Actriz creada con IA desata furia en Hollywood: aspira a ser “la próxima Scarlett Johansson”

3. Cortes de luz en Bogotá este martes 30 de septiembre de 2025; estos son los barrios afectados

4. La grave amenaza nuclear que Corea del Norte hizo ante la ONU: “Es nuestra ley”

5. Caso B King: hermana del fallecido cantante dio detalles de la repatriación de su cuerpo

LEER MENOS

Noticias relacionadas

ONUCorea del Norte

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.