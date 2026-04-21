En medio de la presentación del informe trimestral del secretario general de la ONU sobre la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, en el que estuvo la canciller Yolanda Villavicencio y varios diplomáticos colombianos, la representante de Estados Unidos hizo un balance sobre la crisis que se vive en el país, especialmente en materia de orden público.

“A Estados Unidos le preocupa sobremanera la inestabilidad, la violencia, el cultivo y el tráfico ilegal de drogas en Colombia. La violencia y el narcotráfico en manos de organizaciones terroristas y grupos ilegales ponen en peligro la seguridad no solo de los colombianos, sino de todos en la región, incluidos los estadounidenses”, dijo la representante diplomática de ese país.

La funcionaria mencionó que, el pasado 19 de marzo, grupos disidentes de las Farc, dirigidos por alias Iván Mordisco, amenazaron el acceso de la Misión de la ONU a los territorios que tienen bajo su control.

La canciller Yolanda Villavicencio estuvo el la Asamblea de la ONU. Foto: Cancillería

“Instamos a territorios de Colombia a que se le dé prioridad frente a las amenazas que suponen estos grupos respecto al terrorismo y otros abusos”, solicitó.

Además, mencionó que los grupos armados ilegales habrían llevado a una “crisis humanitaria aguda” y que han cometido abusos contra civiles, incluidos el desplazamiento forzado, confinamiento, reclutamiento de menores y violencia sexual.

La diplomática estadounidense pidió prestar especial atención en el país a los cultivos de coca, con el fin de prevenir que los grupos criminales “impongan el reino criminal sobre el país y los grupos de la región”.

Canciller se reunió con presidenta de la asamblea de la ONU y dijo que el acuerdo de paz es una prioridad del Gobierno

“Estados Unidos condena a todos los que procuren socavar la paz mediante el narcotráfico y las actividades terroristas”, dijo.

La funcionaria reafirmó que Estados Unidos seguirá designando a los grupos armados ilegales en Colombia como “organizaciones terroristas extranjeras” y eso tendrá influencia sobre los fondos y recursos que envíen a otros países. “No ha de haber impunidad con los actos de terror o violencia cometidos por grupos ilegales armados”, cuestionó.

Asamblea ONU. Foto: Cancillería

La funcionaria también se refirió a las elecciones presidenciales de 2026 y a las alertas existentes sobre la seguridad de varios candidatos. “Estados Unidos sigue atento a cualquier acto por parte de grupos que intenten amenazar la integridad de estas elecciones, que se producen tras el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay el año pasado”, afirmó.

Señaló que esto recuerda a “los días oscuros de la política en Colombia, donde se mataba y secuestraba a los líderes políticos y se les impedía hacer campaña libre”.

“Condenamos las amenazas de muerte contra los candidatos en Colombia. Estados Unidos está junto al pueblo colombiano que obra por lograr la paz y la seguridad duraderas en Colombia”, agregó la funcionaria.