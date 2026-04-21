La canciller Yolanda Villavicencio se reunió en Nueva York, Estados Unidos, con la presidenta de la Asamblea General de la ONU, Annalena Baerbock, a quien le dijo que la implementación del acuerdo de paz y la defensa del multilateralismo son dos de las prioridades del Gobierno nacional.

De otro lado, Villavicencio alertó que los recortes presupuestales de organismos internacionales que se han hecho recientemente estarían afectando ese propósito. Este reclamo lo hizo frente a representantes de la Comisión de Verificación.

Así puede sacar su pasaporte en Bogotá y en el exterior sin cita: horarios y puntos de atención

Asimismo, la canciller le propuso a la Alcaldía de Nueva York organizar un Encuentro de la Dignidad de las Diásporas “que convoque a academia, sociedad civil y representantes políticos en torno a los derechos de los migrantes colombianos”.

La canciller Villavicencio se encuentra en Nueva York para presentar el Informe Trimestral del Secretario General de la ONU sobre la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia.