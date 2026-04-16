Menos plata regalada. Estudio de la Ocde revela descenso histórico de la ayuda internacional

Para Colombia, al igual que para otros países, Estados Unidos ha sido uno de los principales cheques globales para la cooperación, pero en el gobierno de Donald Trump algo cambió, y de manera sustancial.

Surgieron amenazas de recorte de ayudas a través del llamado Plan Colombia, que había iniciado en los años noventa con el gobierno de Bill Clinton, mientras el presidente de esta nación era Andrés Pastrana. En 2025, el país del norte suspendió el 83 % de los contratos de ayuda exterior de Usaid (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional). Eso significó para Colombia una parálisis de la mayoría de programas que se financiaban por esa vía.

Todos los cambios que se han suscitado en el mundo en torno a la cooperación internacional, que afectan de manera visible a países como Colombia, se reflejan ahora en el resultado que halló la Ocde, en un estudio publicado esta semana, en el que concluye que la ayuda oficial para el desarrollo cayó de manera dramática en 2025, registrando uno de los niveles más bajos desde que se aprobó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

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La plata que se irriga desde los países desarrollados hacia los más necesitados ya no es tan regalada como antes. Inclusive, algunas opiniones estiman que se ha ido convirtiendo en una herramienta de presión para exigir resultados. Además, ya no son donaciones puras y duras, sino más bien cofinanciaciones, es decir, menos cooperación y más negocio.

Así lo evidencia el estudio de la Ocde, según el cual, la ayuda internacional proveniente de los países más poderosos de ese club disminuyó en 23,1 % en 2025 y solo representó el 0,26 % del conjunto de los ingresos nacionales de esa naciones.

Se reduce la cooperación internacional. Foto: Creada con Gemini IA

El cambio en el panorama de la cooperación internacional es innegable y Colombia lo está viviendo también. Por ejemplo, los cinco mayores donantes en 2025 fueron Alemania, que por primera vez es el principal cooperante; Estados Unidos, que se ubicó en el segundo lugar; Reino Unido, en el tercero; Japón, en el cuarto, y Francia, en el quinto puesto.

China, por su parte, que no es miembro de la Ocde, tiene un modelo de cooperación que es más de financiamiento y de inversión en sectores estratégicos. Para no ir muy lejos, es lo que está haciendo en Bogotá, con el Metro y otros proyectos relacionados con energía.

“Fue el primer año en el que se registró un recorte de la ayuda oficial para el desarrollo por parte de los cinco mayores donantes, a los que se atribuye el 95,7 % del descenso total de ese indicador, mientras que la cooperación por parte de Estados Unidos disminuyó un 56,9 %”, dice el estudio.

Venezuela y Estados Unidos

Alto riesgo

Según declaraciones de Mathias Cormann, secretario general de la Ocde, “la presión fiscal sobre los países en desarrollo está aumentando, y el conflicto actual en Oriente Medio plantea un riesgo considerable para el crecimiento mundial y la seguridad alimentaria”.

Para el vocero principal del organismo internacional, el drástico descenso de la ayuda oficial al desarrollo invita a maximizar los recursos disponibles, de manera que se puedan emplear con mayor eficacia.

Sin cooperación internacional los países vulnerables tendrán más dificultad para salir de la pobreza extrema. Foto: Getty Images/iStockphoto

El estudio revela que en los últimos años, los miembros de la Ocde han recurrido cada vez más al sistema multilateral para apoyar a los países menos adelantados y el documento no deja de evidenciar que “la caída en los apoyos se da en una coyuntura marcada por el aumento de las necesidades humanitarias y la extrema presión sobre los países más pobres y frágiles, en un escenario de creciente incertidumbre global y de profunda inseguridad”.

En otras palabras, están en juego objetivos claves como la lucha contra la pobreza extrema, por lo cual, los voceros de la Ocde señalaron que solo les queda pedirles a los países protagonistas de la cooperación internacional revertir esa tendencia negativa y aumentar la ayuda, pues “es más necesaria que nunca, también para la seguridad mundial a largo plazo”, concluyeron.