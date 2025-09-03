Lo que se sabe de Kim Ju-ae, la enigmática joven que hizo su debut internacional en el poderoso desfile militar de China y sobre quien se especula por su poder

Los dirigentes norcoreano, Kim Jong-un, y ruso, Vladimir Putin, acompañaron a Xi Jinping en un gran desfile militar celebrado este miércoles en Pekín, el cual puso fin a una semana de grandilocuentes declaraciones diplomáticas del presidente chino y sus aliados contra Occidente.

En unas escenas sin precedentes, Xi estrechó la mano de ambos líderes y charló con ellos mientras caminaban por una alfombra roja en la céntrica Plaza de Tiananmén, con Putin a su derecha y Kim a su izquierda.

Al inicio del desfile, el presidente chino advirtió que el mundo aún se enfrenta a “la elección entre la paz o la guerra” y afirmó que China es “imparable”, aunque no hizo referencias explícitas a Estados Unidos o a cuestiones controvertidas, como Taiwán o los aranceles aduaneros.

Una salva de 80 cañonazos sirvieron de pistoletazo de salida para el espectáculo, que conmemoró el 80º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial. En las tribunas, miles de personas corearon canciones patrióticas.

Durante los 90 minutos que duró el desfile, China mostró toda la gama de su armamento, incluyendo drones submarinos, tanques, armas láser o aeronaves.

Los nuevos misiles nucleares intercontinentales DongFeng-5C, con un alcance de 20.000 kilómetros, ocuparon un lugar destacado entre el armamento expuesto.

Xi inspeccionó las tropas y el armamento desde un auto descapotable que avanzaba por la amplia avenida Chang’an. Luego se reunió con sus invitados en una zona de asientos situada sobre el emblemático retrato de Mao Zedong en Tiananmén, la puerta de entrada a la histórica Ciudad Prohibida.

Tropas femeninas chinas marchan durante un desfile militar que conmemora el 80 aniversario de la victoria sobre Japón y el fin de la Segunda Guerra Mundial, en la Plaza de Tiananmén de Pekín, el 3 de septiembre de 2025. (Foto de GREG BAKER / AFP) | Foto: AFP

Además de la enorme colección de vehículos militares y de armas pesadas, las imágenes de los medios mostraron a miles de militares con uniformes impecables marchando en apretadas filas.

Los residentes de Pekín salieron a las calles para ver la revista aérea en la que participaron decenas de aviones de combate y helicópteros, algunos de los cuales formaron el número 80.

El misil balístico JL-1 de primera generación, lanzado desde un submarino nuclear, se ve durante un desfile militar que marca el 80º aniversario de la victoria sobre Japón y el fin de la Segunda Guerra Mundial, en la Plaza de Tiananmén de Pekín, el 3 de septiembre de 2025. (Foto de Pedro Pardo / AFP) | Foto: AFP

El líder norcoreano llegó a Pekín acompañado de su hija y posible heredera Kim Ju-ae, quien hizo allí su debut internacional. ¿Quién es ella?

Esta fotografía, tomada el 2 de septiembre de 2025, muestra al líder de Corea del Norte, Kim Jong-un (centro, derecha) y su hija Kim Ju-ae (tercera derecha), siendo recibidos por el secretario de la Secretaría Central del Partido Comunista de China, Cai Qi (centro, izquierda), y el ministro de Relaciones Exteriores, Wang Yi (izquierda), a su llegada a la estación de tren de Pekín. (Foto de KCNA VIA KNS / AFP) | Foto: AFP

El 29 de julio de 2024, el servicio surcoreano de inteligencia (NIS) señaló que el dirigente norcoreano Kim Jong-un prepara a su hija adolescente para sucederlo, como miembro de la cuarta generación de esta dinastía comunista al frente de ese país dotado de armas nucleares.

Kim suele mostrarse desde 2022 junto a su hija, Kim Ju-ae, dejando entrever que —llegado el momento— esta podría sucederle, de acuerdo con ese informe presentado a diputados surcoreanos.

El régimen norcoreano “educa de forma manifiesta a Kim Ju-ae como a una heredera [política] y eso indica que es la persona con más probabilidades de sucederlo”, declaró la legisladora Lee Seong-kweun al dar cuenta de esa audiencia con el NIS.

Esta fotografía, tomada el 24 de junio de 2025, muestra al líder norcoreano Kim Jong-un (R) y su hija Kim Ju-ae (L) viendo una actuación que celebra la finalización de la zona turística costera de Wonsan Kalma en la provincia de Kangwon, Corea del Norte. | Foto: AFP

Según el NIS, Kim Jong-un pesa “alrededor de 140 kg”, un “sobrepeso significativo” que lo expone a “un alto riesgo de sufrir enfermedades cardíacas”, señaló la diputada. Kim, conocido como fumador empedernido, presentó síntomas de presión arterial alta y de diabetes al llegar a la treintena, agregó.

El NIS apuntó que el régimen norcoreano trata de evaluar la reacción de la población a un eventual encumbramiento de Kim Ju-ae, a quien los medios estatales tratan con el título honorífico de “hyangdo”, reservado a líderes importantes o a sucesores en el poder.

Esta fotografía, tomada el 24 de junio de 2025, muestra al líder norcoreano Kim Jong-un (C) y su hija Kim Ju-ae (L) visitando la zona turística costera de Wonsan Kalma en la provincia de Kangwon, Corea del Norte. | Foto: AFP

El SNI admitió, sin embargo, la posibilidad de que surjan otros herederos, indicó otro diputado surcoreano, Park Sun-won, en declaraciones a la prensa.

Antes de 2022, la única confirmación de la existencia de Kim Ju-ae se debió a la exestrella estadounidense de la NBA Dennis Rodman, quien afirmó que la había conocido durante una visita a Corea del Norte en 2013.

Las autoridades surcoreanas indicaron inicialmente que el líder norcoreano y su esposa, Ri Sol-ju, una excantante estrella que supuestamente se casó con él en 2009, tuvieron un hijo en 2010 y que Ju-ae nació posteriormente.

Esta fotografía, tomada el 29 de junio de 2025, muestra al líder norcoreano Kim Jong-un (centro) y su hija Kim Ju-ae (derecha) entrando con la ministra rusa de Cultura, Olga Lyubimova (izq.) para ver una actuación de artistas rusos y norcoreanos en el Gran Teatro de Pyongyang Oriental en Pyongyang. (Foto de KCNA VIA KNS / AFP) / Corea del Sur) | Foto: AFP

Pero en 2023, el ministro de Unificación afirmó que el Gobierno surcoreano era “incapaz de confirmar la existencia” del hijo varón de Kim Jong-un.

Kim Jong-un, nacido probablemente en 1983 o 1984, no tenía 30 años cuando sucedió a su padre Kim Jong-il, en diciembre de 2011. Su hermana Kim Yo-jong también es considerada como una personalidad influyente.

Corea del Norte está dirigida desde 1948 por la dinastía Kim, también llamada “linaje Paektu”, por el nombre de una montaña sagrada considerada como la cuna legendaria del pueblo coreano y donde, según la propaganda oficial, nació Kim Jong-il, hijo del fundador de la dinastía, Kim Il-sung.

Kim Ju-ae es todavía una adolescente, pero un mariscal se arrodilló ante ella, supervisa ejercicios militares y los medios oficiales usan títulos honoríficos para referirse a la que un día podría convertirse en sucesora de su padre, el líder norcoreano Kim Jong-un.

¿Quién es?

Aunque los analistas la consideraban hasta ahora como el equivalente de una “princesa” norcoreana, Kim Ju-ae cambió de estatus cuando apareció por primera en 2022 junto a su padre durante el lanzamiento de un misil balístico intercontinental.

Los medios oficiales nunca la han identificado por su nombre, pero la inteligencia surcoreana dice que se trata de Ju-ae, hija de Kim y de su esposa, la excantante y primera dama Ri Sol-ju, que se cree que se casaron en 2009.

Se creía que era la segunda hija del líder, pero Corea del Sur dijo que “no podía confirmar con certeza” que realmente exista un hijo mayor.

Tampoco se sabe exactamente cuántos años tiene aunque en 2013, cuando visitó Corea del Norte, el exjugador de la NBA Dennis Rodman aseguró haber visto a una hija bebé de Kim llamada Ju-ae.

¿Y su madre?

La esposa de Kim, la excantante Ri Sol-ju, apareció por primera vez en los medios estatales en 2012 y está considerada una de las mujeres de más alto perfil en este país aislado y profundamente patriarcal.

Ha acompañado a su esposo en numerosos “viajes de orientación de campo” y a cumbres con líderes extranjeros, a menudo vistiendo marcas de lujo y una vez luciendo un bolso Christian Dior.

Su presencia pública y el título oficial de primera dama, que Kim le otorgó en 2018, es un cambio con respecto a los anteriores líderes del país, el padre y el abuelo de Kim, cuyas esposas rara vez hicieron apariciones públicas.

En los últimos años, se ha visto a Ri acompañando a su esposo e hija, aunque Kim recientemente ha optado por Ju-ae, en lugar de su esposa, como acompañante en grandes eventos.

¿Qué trato recibe?

En los medios estatales se han visto imágenes de adultos norcoreanos inclinándose ante Kim Ju-ae.

En un desfile militar para conmemorar el 75º aniversario de la fundación del país, el mariscal Pak Jong-chon, uno de los oficiales militares más poderosos de Corea del Norte, se arrodilló ante ella.

Esto sugiere “casi definitivamente” que será la próxima líder del país que dispone de armas nucleares, según dijo a la Agencia France Press Ahn Chan-il, un desertor convertido en investigador que dirige el Instituto Mundial de Estudios de Corea del Norte.

“Pak representa al ejército norcoreano, y básicamente ha prometido públicamente su lealtad a Ju-ae”, dijo.

¿Cuál es su estilo?

Kim Jong-un es conocido por sus chaquetas de cuero que usa en muchos compromisos oficiales y su hija parece seguir su ejemplo.

En noviembre, ambos fueron fotografiados vistiendo chaquetas de cuero de aspecto similar y con gafas de sol. El propio Kim Jong-un adoptó el estilo de su abuelo Kim Il-sung, el fundador de Corea del Norte, desde el peinado hasta el tipo de letra, pasando por la vestimenta, los gestos o la manera de hablar en público.

Los analistas creen que es una forma de enfatizar el llamado linaje Paektu, un término para referirse a la familia Kim, que ha liderado el país desde su fundación.

¿Una vida de lujos?

Ju-ae, que apareció vistiendo lo que parecía ser un abrigo Dior, disfruta de una vida de lujo, pero “está siendo utilizada con fines ideológicos y políticos de adultos y tiene que hacer cosas públicas para las que es demasiado joven”, dijo a la AFP Vladimir Tikhonov, profesor de estudios coreanos en la Universidad de Oslo.

“El papel altamente público y altamente escenificado no es algo para lo que la mayoría de los niños de su edad estarían preparados”, aseguró a la AFP Soo Kim, un exanalista de la CIA y asesor de LMI Consulting.