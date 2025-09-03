En 20 FOTOS | El impresionante desfile militar de China mostrándole al planeta drones submarinos y misiles nucleares intercontinentales

Los dirigentes norcoreano, Kim Jong Un, y ruso, Vladimir Putin, acompañaron a Xi Jinping en un gran desfile militar celebrado el miércoles en Pekín, que puso fin a una semana de grandilocuentes declaraciones diplomáticas del presidente chino y sus aliados contra Occidente.

En unas escenas sin precedentes, Xi estrechó la mano de ambos líderes y charló con ellos mientras caminaban por una alfombra roja en la céntrica Plaza de Tiananmen, con Putin a su derecha y Kim a su izquierda.

Al inicio del desfile, el presidente chino advirtió que el mundo aún se enfrenta a “la elección entre la paz o la guerra” y afirmó que China es “imparable”, aunque no hizo referencias explícitas a Estados Unidos o a cuestiones controvertidas, como Taiwán o los aranceles aduaneros.

Tropas femeninas chinas marchan durante un desfile militar que conmemora el 80 aniversario de la victoria sobre Japón y el fin de la Segunda Guerra Mundial, en la Plaza de Tiananmen de Beijing el 3 de septiembre de 2025. (Foto de GREG BAKER / AFP) | Foto: AFP

Una salva de 80 cañonazos sirvieron de pistoletazo de salida para el espectáculo, que conmemoró el 80º del aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial. En las tribunas, miles de personas corearon canciones patrióticas.

Un vehículo terrestre no tripulado durante un desfile militar que conmemora el 80º aniversario de la victoria sobre Japón y el fin de la Segunda Guerra Mundial, en la Plaza de Tiananmen de Beijing el 3 de septiembre de 2025. (Foto de Pedro Pardo / AFP) | Foto: AFP

Durante los 90 minutos que duró el desfile China mostró toda la gama de su armamento, incluyendo drones submarinos, tanques, armas láser o aeronaves.

El misil balístico JL-1 de primera generación, lanzado desde un submarino nuclear, se ve durante un desfile militar que marca el 80º aniversario de la victoria sobre Japón y el fin de la Segunda Guerra Mundial, en la Plaza de Tiananmen de Beijing el 3 de septiembre de 2025. (Foto de Pedro Pardo / AFP) | Foto: AFP

Los nuevos misiles nucleares intercontinentales DongFeng-5C, con un alcance de 20.000 kilómetros, ocuparon un lugar destacado entre el armamento expuesto.

Una ojiva balística durante un desfile militar que conmemora el 80 aniversario de la victoria sobre Japón y el fin de la Segunda Guerra Mundial, en la Plaza de Tiananmen de Beijing el 3 de septiembre de 2025. (Foto de Pedro Pardo / AFP) | Foto: AFP

La revista militar transcurrió bajo la mirada de una decena de líderes mundiales, incluido el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, indicó la agencia estatal Xinhua.

Aviones militares vuelan en formación durante un desfile militar que conmemora el 80 aniversario de la victoria sobre Japón y el fin de la Segunda Guerra Mundial, en la Plaza de Tiananmen de Beijing el 3 de septiembre de 2025. (Foto de HECTOR RETAMAL / AFP) | Foto: AFP

El evento, cuidadosamente coreografiado, provocó la respuesta del presidente Donald Trump, quien acusó a los líderes chino, ruso y norcoreano de conspirar contra Estados Unidos. “Envíen mis más cordiales saludos a Vladimir Putin y Kim Jong Un, mientras conspiran contra Estados Unidos de América”, escribió en su plataforma Truth Social.

Un avión Xi'an Y-20 Kunpeng y dos aviones de combate Chengdu j-20 Mighty Dragon realizan una maniobra de reabastecimiento de combustible en el aire durante un desfile militar que marca el 80 aniversario de la victoria sobre Japón y el fin de la Segunda Guerra Mundial, en la Plaza de Tiananmen de Beijing el 3 de septiembre de 2025. (Foto de GREG BAKER / AFP) | Foto: AFP

La jefa de la diplomacia de la Unión Europea afirmó que la presencia de los dirigentes ruso y norcoreano junto a Xi es un “desafío directo al orden internacional”.

Los misiles balísticos intercontinentales DF-5C se ven durante un desfile militar que marca el 80 aniversario de la victoria sobre Japón y el fin de la Segunda Guerra Mundial, en la Plaza de Tiananmen de Beijing el 3 de septiembre de 2025. (Foto de GREG BAKER / AFP) | Foto: AFP

“Se está gestando un nuevo orden mundial”, declaró Kaja Kallas a la prensa en Bruselas. Putin prometió continuar la guerra en Ucrania si no se alcanza un acuerdo de paz, en un momento en que las iniciativas diplomáticas de Trump parecen estancadas.

Se ve un misil balístico DF-26D durante un desfile militar que marca el 80 aniversario de la victoria sobre Japón y el fin de la Segunda Guerra Mundial, en la Plaza de Tiananmen de Beijing el 3 de septiembre de 2025. (Foto de GREG BAKER / AFP) | Foto: AFP

“Veamos cómo evoluciona la situación. Si no, tendremos que resolver todas nuestras tareas por la vía militar”, declaró el mandatario ruso en Pekín.

Se ve un vehículo aéreo no tripulado durante un desfile militar que marca el 80 aniversario de la victoria sobre Japón y el fin de la Segunda Guerra Mundial, en la Plaza de Tiananmen de Beijing el 3 de septiembre de 2025. (Foto de GREG BAKER / AFP) | Foto: AFP

Músculo militar

Xi inspeccionó las tropas y el armamento desde un auto descapotable que avanzaba por la amplia avenida Chang’an.

🇨🇳 China just held their biggest military flex in decades.



They revealed 11 weapons that have never been seen before in public.



Military analysts are calling it a 'strategic message.'



Here's what each one actually means 🧵 👇 pic.twitter.com/jd6QvxFS1e — Shawn Chauhan (@shawnchauhan1) September 3, 2025

Luego se reunió con sus invitados en una zona de asientos situada sobre el emblemático retrato de Mao Zedong en Tiananmen, la puerta de entrada a la histórica Ciudad Prohibida.

Se ve un vehículo aéreo no tripulado durante un desfile militar que marca el 80 aniversario de la victoria sobre Japón y el fin de la Segunda Guerra Mundial, en la Plaza de Tiananmen de Beijing el 3 de septiembre de 2025. (Foto de GREG BAKER / AFP) | Foto: AFP

Además de la enorme colección de vehículos militares y de armas pesadas, las imágenes de los medios mostraron a miles de militares con uniformes impecables marchando en apretadas filas.

El YJ-19, el primer misil de crucero hipersónico operativo de China, se ve durante un desfile militar que marca el 80º aniversario de la victoria sobre Japón y el fin de la Segunda Guerra Mundial, en la Plaza de Tiananmen de Beijing el 3 de septiembre de 2025. (Foto de GREG BAKER / AFP) | Foto: AFP

Los residentes de Pekín salieron a las calles para ver la revista aérea en la que participaron decenas de aviones de combate y helicópteros, algunos de los cuales formaron el número 80.

Se lanzan globos al final de un desfile militar que marca el 80 aniversario de la victoria sobre Japón y el fin de la Segunda Guerra Mundial, en la Plaza de Tiananmen de Beijing el 3 de septiembre de 2025. (Foto de Greg Baker / AFP) | Foto: AFP

Millones de chinos murieron durante la guerra con el Imperio japonés en las décadas de 1930 y 1940, que se convirtió en un frente de la Segunda Guerra Mundial tras el ataque de Tokio a Pearl Harbor, en 1941.

Se ve una ojiva balística durante un desfile militar que marca el 80 aniversario de la victoria sobre Japón y el fin de la Segunda Guerra Mundial, en la Plaza de Tiananmen de Beijing el 3 de septiembre de 2025. (Foto de Greg Baker / AFP) | Foto: AFP

La parada militar es el punto álgido de una intensa semana diplomática, en la que Xi recibió a líderes de diez países para la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) en la ciudad de Tianjin. Su objetivo es promover una gobernanza mundial alternativa.

Los misiles balísticos intercontinentales DF-61 se ven durante un desfile militar que marca el 80 aniversario de la victoria sobre Japón y el fin de la Segunda Guerra Mundial, en la Plaza de Tiananmen de Beijing el 3 de septiembre de 2025. (Foto de Greg Baker / AFP) | Foto: AFP

China asegura que el desfile es una muestra de unidad con otros países y por primera vez Kim Jong Un apareció junto a Xi y Putin en un mismo evento.

Los misiles balísticos hipersónicos antibuque YJ-21 se ven durante un desfile militar que marca el 80 aniversario de la victoria sobre Japón y el fin de la Segunda Guerra Mundial, en la Plaza de Tiananmen de Beijing el 3 de septiembre de 2025. (Foto de Greg Baker / AFP) | Foto: AFP

En una reunión bilateral este miércoles tras la parada militar, el presidente ruso dio las gracias a Kim por su apoyo en la “lucha contra el neonazismo contemporáneo” y por el envío de tropas a luchar contra Ucrania.

En esta fotografía de piscina distribuida por la agencia estatal rusa Sputnik, el presidente de Rusia, Vladimir Putin (izq.), habla con el presidente de China, Xi Jinping (centro), y el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un (derecha), después de una fotografía de grupo antes de un desfile militar que conmemora el 80º aniversario de la victoria sobre Japón y el fin de la Segunda Guerra Mundial, en la plaza de Tiananmen de Pekín el 3 de septiembre de 2025. (Foto de Alexander KAZAKOV / POOL / AFP) | Foto: AFP

“Por iniciativa suya, como se sabe, sus fuerzas especiales participaron en la liberación de la región de Kursk (...). Me gustaría destacar que sus soldados combatieron valerosa y heroicamente”, le dijo Putin.

La gente toma fotografías de los misiles de crucero hipersónicos YJ-20 durante un desfile militar que marca el 80 aniversario de la victoria sobre Japón y el fin de la Segunda Guerra Mundial, en la Plaza de Tiananmen de Beijing el 3 de septiembre de 2025. (Foto de Ludovic EHRET / AFP) | Foto: AFP

El líder norcoreano llegó a Pekín acompañado de su hija y posible heredera Kim Ju Ae, quien hizo allí su debut internacional.

BEIJING, CHINA - 3 DE SEPTIEMBRE: soladados chinos viajan encima de camiones durante un desfile militar que marca el 80 aniversario de la victoria sobre Japón y el fin de la Segunda Guerra Mundial, en la Plaza de Tiananmen el 3 de septiembre de 2025, en Beijing, China. El desfile militar del Día de la Victoria en China sirve como una poderosa muestra de orgullo nacional y poder militar. | Foto: Getty Images via AFP

Se ve a personas después de un desfile militar que conmemora el 80º aniversario de la victoria sobre Japón y el fin de la Segunda Guerra Mundial, en la Plaza de Tiananmen de Beijing el 3 de septiembre de 2025. (Foto de Pedro PARDO / AFP) | Foto: AFP