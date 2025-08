Hiroshima: las sentidas imágenes de la ciudad japonesa conmemorando los 80 años del lanzamiento sobre sí de la bomba atómica

| Foto: The Yomiuri Shimbun via AFP

Innumerables drones han formado la Cúpula de la Bomba Atómica, grullas de origami y las palabras "HIROSHIMA" y "Mensaje para la Paz" en el cielo sobre la ciudad de Hiroshima, Prefectura de Hiroshima, el 6 de agosto de 2025, el 80.º aniversario del Bombardeo Atómico de Hiroshima. Decenas de miles de civiles inocentes perdieron la vida el 6 de agosto de 1945. La ciudad estima que a finales de diciembre de 1945, habían muerto aproximadamente 140.000 personas. Un total de 344.306 nombres de personas figuran en la lista de víctimas de la bomba atómica, al 6 de agosto de 2024 | Foto: The Yomiuri Shimbun via AFP