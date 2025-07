Recrean la vida de Ana Frank en Ámsterdam a través de IA

En 1941, la joven Ana y su hermana Margot tenían que caminar todos los días 2,5 kilómetros para ir a la escuela porque las leyes antisemitas les prohibían usar el transporte público o una bicicleta. Una experiencia que ahora se puede revivir virtualmente. “Creamos este producto para acercar a Ana Frank a un mayor número de personas”, explicó a AFP Moti Erdeapel, director de CityFans, la empresa responsable del proyecto, que combina turismo y tecnología. “La Casa de Ana Frank, el museo, es muy pequeño y su capacidad es limitada. Mucha gente viene aquí y se decepciona porque no pueden descubrir a Ana Frank”, señaló.

Pero con la visita virtual solo se necesita un teléfono móvil, auriculares y un código que da acceso a un recorrido de 7 kilómetros en 12 etapas. Una narración de audio acompaña al visitante, así como animaciones generadas por inteligencia artificial a partir de datos de los archivos del Instituto Ana Frank, de la ciudad de Ámsterdam y del Museo del Holocausto. “Hemos tratado de desenterrar las historias que la mayoría de la gente no conoce pero que son increíbles, de personas que realmente arriesgaron sus vidas para salvar a niños del nazismo”, explicó Erdeapel.

“Esta historia me llega al corazón porque es importante no solo para Ámsterdam, sino para mí personalmente”, dijo Erdeapel, de origen judío polaco y húngaro. “Mis abuelos sobrevivieron al Holocausto, al igual que numerosos miembros de mi familia, y yo crecí escuchando historias sobre el Holocausto y sobre las personas que no sobrevivieron”, agregó este amsterdamés de 45 años de edad.