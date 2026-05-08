Tener mascotas en el hogar es una práctica que cada vez cobra más fuerza en el mundo. Los gatos y los perros han ganado un espacio importante debido a que no son solo mascotas, sino también compañeros que aportan bienestar emocional y tranquilidad.

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En el caso particular de los gatos, su presencia puede ayudar a reducir el estrés y la ansiedad, ya que convivir con ellos genera sensaciones de compañía, afecto y relajación. Además, su comportamiento independiente y cariñoso los convierte en animales ideales para distintos estilos de vida y espacios.

Si la decisión es tener uno de estos peluditos en casa, es importante tener en cuenta algunas recomendaciones que pueden ayudar a darles una mejor calidad de vida y evitar posibles complicaciones en su salud.

Una de las que puede pasar desapercibida es el uso de productos que, si bien para los humanos son normales, para estas mascotas pueden resultar tóxicos o afectar su tranquilidad.

Limpiar con alcohol puede causar inconvenientes de salud a los gatos. Foto: Getty Images

Ojo con el alcohol si hay gatos

Uno de ellos es el alcohol. Este producto suele ser usado en la limpieza del hogar porque es un desinfectante eficaz capaz de eliminar bacterias, virus y otros microorganismos presentes en diferentes superficies, y también es muy utilizado para la limpieza de heridas en la piel.

Sin embargo, cuando se tienen gatos en la casa, es mejor evitarlo, para evitar complicaciones con su salud. Estos son algunos de los riesgos que se generan.

Posible intoxicación: Los gatos pueden afectarse si inhalan vapores de alcohol, lo ingieren o entran en contacto con superficies recientemente desinfectadas, ya que esto puede provocar intoxicaciones que comprometen el sistema nervioso y órganos importantes.

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Molestias e irritación: El alcohol puede generar irritación en la piel, los ojos y las vías respiratorias de los gatos. La exposición directa o constante a sus vapores es posible que ocasione enrojecimiento, picazón e incluso problemas para respirar.

Presencia de residuos dañinos: Debido a su naturaleza curiosa, los gatos suelen lamer muebles, pisos u objetos. Si estas superficies conservan restos de alcohol, existe el peligro de que lo ingieran accidentalmente, causando malestares digestivos y otros efectos negativos en su salud.

Efecto resecante: El alcohol también puede afectar la piel de los gatos. El contacto frecuente puede provocar resequedad, sensibilidad e incluso lesiones ocasionadas por el rascado constante.

Los gatos deben mantenerse lejos del alcohol o bebidas que contengan esta sustancia. Foto: Getty Images/iStockphoto

De igual forma, es importante saber que si por alguna razón el michi tiene una herida, esta no debe ser desinfectada con este producto. El alcohol y el agua oxigenada pueden ser demasiado agresivos para la piel de los gatos, al punto de dañar el tejido sano, lo que a su vez retrasaría la cicatrización, según información de la compañía Agropcampo, en su página web.

Cero bebidas con alcohol

Así como no se debe limpiar con alcohol para no afectar al gato, menos se le deben dar bebidas que contengan esta sustancia. Información del Hospital Veterinario Agromédica indica que este producto puede causar una serie de problemas de salud, desde vómitos y diarrea hasta coma e incluso la muerte.