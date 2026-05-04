¿Su perro actúa raro? El alzhéimer canino existe y estas son las señales para detectarlo hoy

La salud de las mascotas no debería ser relevante para los dueños solamente en los primeros años de vida y el desarrollo del animal. La vejez es una etapa de la vida en la que los animales están más propensos a sufrir enfermedades que afecten su calidad de vida y que cambien sus hábitos y comportamientos.

¿Cómo se puede detectar la demencia senil en un perro?

Los perros también envejecen, y con la edad llegan problemas que muchos dueños suelen ignorar o atribuir simplemente a los años.

Después de los 9 años de edad, algunos perros pueden olvidar cómo ladrar, no recordar por dónde salir de una habitación o mantenerse despiertos e inquietos durante la noche.

Lo que parece un comportamiento “normal por vejez” puede ser en realidad alzhéimer canino, conocido científicamente como síndrome de disfunción cognitiva (SDC).

Una investigación liderada por la médica veterinaria Sonia Milena López Rodríguez, magíster en Neurociencias de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), logró identificar por primera vez en el país los genes que están vinculados con esta enfermedad.

Cómo detectar esta enfermedad en los perros.

Síntomas del alzhéimer canino

Entre los síntomas más frecuentes identificados se encuentran:

Desorientación en casa

Alteraciones del sueño

Pérdida de hábitos o comandos aprendidos

Episodios de ansiedad nocturna

Uno de los hallazgos más importantes de este estudio fue el gen APOE en su variante más agresiva.

De acuerdo con la médica veterinaria, este gen altera el sistema inmune, causa inflamación y crea un ambiente que puede enredar la comunicación neuronal, haciendo que el desenlace de la mascota sea mortal.

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Otros síntomas del alzhéimer canino

Se vuelven más miedosos

Cambios en la alimentación, como la frecuencia de comer.

Su comportamiento cambia y se pueden volver agresivos

Cambios de hábitos a la hora de hacer sus necesidades

Investigación reciente del alzheimer en los perros.

Una vez con la llegada de los 9 o 10 años de edad del animal, los dueños deben estar más pendientes de lo normal a los comportamientos notables y diferentes de los animales, para que se pueda actuar a tiempo y se logre una detección temprana de la enfermedad, si es el caso.

Este descubrimiento no solo abre nuevas puertas para entender el alzhéimer canino, sino que además permite que continúen los estudios para encontrar tratamientos enfocados en ralentizar el deterioro neuronal del animal y mejorar su calidad de vida.