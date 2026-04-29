Los gatos se han convertido en uno de los compañeros de cuatro patas preferidos en muchos hogares. Su carácter independiente y capacidad de adaptación son cualidades que se ajustan de manera perfecta para quienes tienen poco tiempo, pero están dispuestos a compartir sus espacios de descanso con una mascota.

No obstante, como cualquier animal, requieren cuidados especiales, especialmente en la etapa final de su vida, un proceso que suele despertar dudas, angustia y, sobre todo, la necesidad de garantizarles el mayor bienestar posible.

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Frente a este panorama, especialistas en veterinaria explican cuáles son las señales más comunes en los últimos días de un gato y cómo actuar de manera adecuada para ofrecerle calma, cuidado y acompañamiento.

Señales emocionales y físicas con las que los gatos se despiden

De acuerdo con el portal especializado Experto Animal y el sitio Cats, de España, estas son las principales señales que pueden indicar que un gato se encuentra en sus últimos días de vida:

Falta de acicalamiento

El acicalamiento es uno de los hábitos más importantes en la rutina de un gato. Por eso, cuando dejan de hacerlo, suele ser porque están debilitados o enfermos.

Este cambio de rutina puede estar vinculado a dolores articulares, enfermedades crónicas o falta de energía.

Joven acariciando a su gato Foto: Getty Images

Cambios en la respiración y en la temperatura

Estos cambios fisiológicos pueden ser señales de alerta importantes. Una respiración irregular, agitada o muy superficial o un descenso de la temperatura corporal, suelen indicar un deterioro en el organismo y la necesidad de atención veterinaria inmediata.

Pérdida de apetito y peso

Otro indicio común es la falta de apetito, un malestar que podría ser provocado por un dolor, enfermedades digestivas, infecciones o patologías terminales. Como consecuencia de esta falta de comida, el gato también se expone a presentar una notable pérdida de peso.

Cambios en el comportamiento

Mientras algunos gatos buscan más contacto con sus dueños, otros prefieren aislarse. Generalmente, prefieren refugiarse en lugares oscuros o tranquilos para evitar estímulos cuando sienten dolor o incomodidad.

La consulta con el veterinario es clave para garantizar el bienestar de su mascota. Foto: 123 RF

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Mal aliento y problemas digestivos

Aunque el mal aliento en los gatos es algo común, cuando el olor es demasiado fuerte y desagradable puede ser señal de infecciones, problemas renales o enfermedades metabólicas.

En caso de notar estas señalas, los expertos comparten una serie de recomendaciones clave para brindarle al gato un acompañamiento adecuado. Esto implica ir a tiempo al veterinario, mantener un espacio cálido, silencioso y libre de estrés.

Además, es fundamental cumplir rigurosamente con los cuidados necesarios, actuando con respeto, empatía y afecto en una de las etapas más sensibles de su vida.